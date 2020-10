Se billedserie Katrine Horneman og Hørsholm 79ers' forsvarende danske mestre fik overrakt DM-pokalen og spillede sæsonens første hjemmekamp mod Sisu onsdag aften. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

DM-pokal fejret med sejr

Sport Nordsjælland - 28. oktober 2020 kl. 20:27 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Hørsholm 79ers' fik sæsonens anden sejr og den første på hjemmebane, da Sisu onsdag blev slået med 73-60 i Hørsholm Hallen.

Det blev samtidig dagen, hvor Hørsholm endelig fik overrakt bevise på, at man vandt sidste sæsons danske mesterskab, så inden kampen kunne anfører Gritt Ryder modtage DM-pokalen sammen med guldmedaljer til resten af holdet.

Hørsholm har undergået en større forvandling, da holdet er stort set uden spillere over 180 centimeter. Så for at kompensere for den mangel, har man i stedet valgt at skrue kraftigt op for tempoet og på den måde udnytte spillernes force.

Det lykkede til fulde i kampens indledning, hvor især anfører Gritt Ryder var brandvarm fra treeren og satte tre af slagsen. Sisu virkede overrumplet til at starte med, men som perioden gik, faldt træfsikkerheden hos Hørsholm, og Sisu, der også kunne spille hurtigt, kom tilbage, så det stod 23-22 efter de første 10 minutter.

Herefter faldt både tempoet og kvaliteten i kampen kraftigt, så de to hold gik fra 45 point tilsammen til at score bare 21. Det var dog et splitsekund fra at være 24, men Sisu skud fra midterlinien nåede lige akkurat ikke at tælle, og så stod det i stedet 36-30 til Hørsholm ved pausen.

Ud af pausen var Hørsholm hurtigst til at finde tilbage til niveauet fra første periode, så da der var tre minutter tilbage af tredje periode, måtte Sisu tage timeout for at få styr på spillet, mens Hørsholm kunne være tilfreds med at være foran 51-38 og have vundet perioden indtil da med 15-8.

Timeouten så ud til at hjælpe, for Sisu scorede fire ubesvarede point, så det stod 51-42 inden sidste periode.

Men Hørsholms Josephine Tullin satte sin anen treer i kampen til 57-44 efter godt fire minutter af sidste periode, og så måtte Sisu igen hive i timeout-håndtaget, hvis ikke kampen skulle rende dem af hænde.

Det var Josephine fuldstændig ligeglad med, og i det efterfølgende angreb bankede hun en treer mere i kurven, og så var Hørsholm foran med 15.

Så tog Gritt Ryder ellers over og scorede otte point i træk for Hørsholm, så det stod 70-47 med 3:35 igen, og kampen var afgjort.

Dameligaen

Hørsholm-Sisu 73-60

(23-22, 13-8, 15-12, 22-16)

Hørsholm: Gritt Ryder 29, Anne Hee 16

Sisu: Asta Blauenfeldt 23.

Tilskuere: 138