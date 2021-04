DM-finale er næsten afgjort

For Hørsholm gjaldt det i første omgang om at komme meget bedre fra start, end man gjorde i den første DM-finale, hvor kampen stort set var afgjort, da Hørsholm var bagud med 30 i midten af anden periode.

Svært offensivt

Men i anden periode havde Hørsholm ekstremt svært ved at komme til skud. Bolden blev flyttet og flyttet rundt, men der var ingen huller i BMS-defensiven, så Hørsholm måtte ty til skud fra distancen. Ved pausen havde man forsøgt sig 19 gange fra treeren og ramt tre. Især kneb det for Hørsholm-anfører Gritt Ryder, som BMS Herlev konstant lagde et massivt pres på. 1 treer på syv forsøg i første halvleg fra hendes side var med til at gøre livet surt for hjemmeholdet.