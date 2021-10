Send til din ven. X Artiklen: Czajkowski redder point for Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Czajkowski redder point for Helsingør

Sebastian Czajkowski strålede igen i Helsingørs angreb. I de seneste tre kampe han er startet inde, har han scoret to gange.

Sport Nordsjælland - 24. oktober 2021 kl. 16:00 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Han har dog endda en forhistorie i det nordjyske, da han midt i juli 2018 scorede Vendsyssels første mål i Superligaen. Denne søndag scorede han igen i det nordjyske - denne gang dog for FC Helsingør.

Hjemmeholdet Vendsyssel chokstartede. Der var ikke spillet ti minutter, inden de var foran 2-0. Helsingør havde også sine chancer, men det var Vendsyssel, der var skarpest.

De skulle dog bruge stor hjælp for at komme foran. Lucas Jensen sendte en bold indover fra højre side, men Helsingørs Nicklas Mouritsen ramte bolden, og så røg den i en blød bue over målmand Kevin Stuhr Ellegaard, der på trods af sin gode højde måtte sprælle forgæves.

Fem minutter senere glemte Kasper Enghardt at lave et professionelt frispark 15 meter fra feltet, og så kunne Vendssyssels Diego Montiel fortsætte løbet og sende bolden ind til 2-0.

Det så ikke ud til at ramme FC Helsingør på selvtilliden. De tromlede bare videre med troen på at komme tilbage.

1. division, grundspil Vendsyssel FF-FC Helsingør 2-2 (2-2)

Mål: 1-0: Nicklas Mouritsen, selvmål (4), 2-0: Diego Montiel (10), 1-2: Sebastian Czajkowski (27), 2-2: Sebastian Czajkowski (39)

Advarsler: Nicklas Mouritsen (30), FC Helsingør, Mads Greve (70), Vendsyssel FF, Oliver Drost (82), FC Helsingør

Vendsyssel FF: Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Mads Greve, Xandro Schenk, Terence Baya (46: Jelle Van Der Heyden) - Diego Montiel (88: Rune Frantsen), Thomas Kotte, Parfait Bizoza (76: Zander Hyltoft) - Lucas Jensen (86: Anton Søjberg), Jeppe Pedersen (76: Panagiotis Armenakas) - Tiemoko Konate

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Mikkel Knudsen, Philip Rejnhold, Kasper Enghardt, Nicklas Mouritsen - Elijah Just (89: Alexander Lyng), Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Liam Jordan (68: Callum McCowatt) - Tonni Adamsen (75: Oliver Drost), Sebastian Czajkowski (75: Oliver Kjærgaard)

Det var dog tæt på at blive 3-0 på endnu et selvmål, da Lucas Jensen igen lagde bolden indover, og den endte med at ramme både Kasper Enghardt og Nicklas Mouritsen, inden en liggende Kevin Stuhr Ellegaard med en lang arm kunne få bolden væk fra målet.

Men Sebastian Czajkowski ville det anderledes. Det første mål fra hans fod blev køligt sat ind mellem benene på Vendsyssels målmand Lukas Jonsson. Det var Tonni Adamsens aflevering, der splittede hjemmeholdets forsvar ad.

Sebastian Czajkowski scorede sit andet mål med lige over fem minutter tilbage af 1. halvleg. Han fik bolden fra Elijah Just midt på banen, og efter et godt løb mod mål, og en enkelt dribling, så sendte han den gennem benene på en forsvarsspiller og over i det lange hjørne.

Helsingør var tilbage, og det lignede en kamp, hvor Helsingør ville producere chancer nok i de sidste 45 minutter til at hive den hjem.

Der var også store muligheder til begge hold i slutfasen. Elijah Just havde en god chance, men indskiftede Oliver Drost havde en endnu større mulighed for at afgøre kampen fem minutter før tid.

Den største chance tilfaldt dog Vendsyssels Konate, der helt fri med Kevin Stuhr Ellegaard blev pareret, og bolden blev sendt til hjørnespark.

Ingen af holdene formåede at score i de sidste 45 minutter, og derfor tog Helsingør kun et enkelt med hjem fra Vendsyssel.