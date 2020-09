Nicklas Skou og Fredensborg slipper for at tage til Albertslund lørdag. Foto: Rudi Dalsgaard

Covid-19 udsætter Fredensborg

Af Søren Jensen og René Larsen Fredensborg BI skulle lørdag have gæstet Albertslund IF i Sjællandsserien, men den kamp er udsat på ubestemt tid.

Der er registreret rigtig mange tilfælde af covid-19 i Albertslund på den københavnske vestegn. Derfor er de to klubber blevet enige om at vente med at spille kampen til et mere passende tidspunkt.