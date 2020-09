Furesø kommer ikke i aktion på søndag i kvindernes 2. division, hvor man ellers skulle have mødt Roskilde. Men et coronatilfælde i Furesøtruppen har sendt dem alle sammen hjem og til test. Billedet er fra sidste sæson og har intet med den aktuelle situation at gøre.

Coronatilfælde i 2. division

Sport Nordsjælland - 16. september 2020 kl. 18:02 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag skulle Furesøs kvinder i 2. division havde taget fat på en ny sæson.

Men hjemmekampen mod Roskilde er blevet udsat, da en af Furesøs spillere er blevet testet positivt for COVID19. Den pågældende spillere blev testet mandag og fik svar tirsdag, og siden har Furesø Håndbold handlet hurtigt.

Kvindeholdets træning er blevet aflyst og de spillere, trænere og ledere, der har haft kontakt med spilleren, er blevet sendt til test.

- Vi skal testes i morgen og igen lørdag, siger Furesø-træner, Morten Petterson, der er gået i selvisolation - lige som resten af truppen.

- Vi havde da glædet os til at komme i kampe igen, men jeg har egentlig bare gået og ventet lidt på det her. At enten vi eller nogle hos en modstander ville blive testet positiv.

- Jeg tror lidt, at denne her turnering hænger i en tynd tråd, må jeg sige. Så er det bare uheldigt, det lige er os, der er blevet ramt. Det kunne lige så godt være de andre.

Spilleren er blevet smittet via sit arbejde, og nu må tiden så vise, om virus også er kommet med til håndboldtræning.

Selv er Morten Petterson altså hjemsendt, men via sit job på Københavns Universitet har han set, hvordan det kan være blandt unge mennesker. Så smitten kommer ikke bag på ham.

- Der er bare nogle mærkelige ting med det her. Man skal have mundbind på i en restaurant, men når du er færdig, kan du tage det af og løbe direkte ind på en håndboldbane, spekulerer han.

- Det virker ikke til, at der kommer flere restrktioner lige nu, men det virker mærkeligt, når det drejer sig om unge mennesker.

Og som håndboldtræner er det også en underlige situation at stå i. Furesø har ikke spillet en rigtig kamp i et halvt år.

- Det kommer til at handle meget om motivation. For man går da lidt og spekulerer på, om man overhovedet kommet til at spille, siger Morten Petterson.

- Samtidig må vi jo stadig ikke klæde om og bade i hallerne. Og vi skal helst gå på banen forskellige steder og der er mange regler at følge. Det kræver meget af klubbens frivillige at holde styr på det hele.

Rent sportsligt har Furesø - hvis alt går vel - udsigt til at misse en uges træning. Og selv om det ikke er det vigtigste i verden i denne forbindelse, så betyder det trods alt noget for et hold, der bruger meget tid på at spille håndbold sammen.

- Det kommer på et dumt tidspunkt, for den sidste uge bruger man jo på at pudse detaljerne af. Men hvor står vi efter seks måneders kamppause og efter at have mistet nogle spillere og erstattet dem med spillere fra U19? Det er svært at sige, siger Morten Petterson.

- Det var et godt tidspunkt at møde Roskilde på, fordi de ikke ville have nogle af deres førsteholdsspillere med. Nu møder vi så HIK i stedet, og de virker til at have forstærket sig. Men det er fint nok, at vi starter med dem i stedet, siger Furesø-træneren.

Og tiden må så vise, hvor meget der overhovedet kommer til at blive spillet.

- Jeg tror ikke, det bliver den eneste kamp, der skal flyttes. Det er der nok en del, der kommer til at blive. Vi kan jo bare se på smittetallene og hvordan de stiger, siger Morten Petterson.