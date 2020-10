Foto: Mads Hussing

Corona-ramte LSF klar til FC Roskilde

Sport Nordsjælland - 04. oktober 2020 kl. 22:27 Af René Larsen Kontakt redaktionen

Ledøje-Smørum skulle i weekenden have spillet mod Taastrup FC, men opgøret i danmarksserien blev udsat, da en spiller i Ledøje-Smørums trup blev testet positiv for covid-19. Smørum-spillerne har været hjemsendt lige siden, men selv om spillerne ikke har været i stand til at træne den seneste uges tid, så bliver tirsdagens planlagte pokalkamp mod FC Roskilde gennemført.

- Hele truppen til tirsdagens kamp skal fremvise en negativ corona-test. De fleste har allerede fået svar på deres test. Alle er negative indtil videre, så vi er i stand til at stille med 14 spillere, siger Ledøje-Smørums træner Kim Kjærsgaard søndag.

Han er ikke specielt bekymret over, at spillerne ikke har trænet den seneste uges tid.

- Det er unge mennesker, og de er i forvejen i god form. Det får ikke den store betydning, siger Kim Kjærsgaard og fortsætter:

- Vi vægter den almindelige turnering betydeligt højere end pokalturneringen, så det er egentlig bare en god lejlighed til at komme godt i gang igen. Det bliver sjovt at spille mod et 2. divisionshold som FC Roskilde.

Medens Ledøje-Smørum går ind til pokalopgøret med åben pande, så er der krisestemning hos FC Roskilde, der i sommer rykkede ned i 2. division. Nedturen er ikke stoppet med det. FC Roskilde har fået en dårlig start på den nye sæson, og det kostede i går cheftræner Morten Uddberg jobbet efter bare 44 dage på posten.

FC Roskilde forventer at have udpeget en ny cheftræner i løbet af mandagen. Vedkommende får dermed formentlig sin debut mod Ledøje-Smørum tirsdag.

- Det er synd for den gamle træner, men det betyder formentlig, at de kommer med et lidt andet koncept, end det de har spillet med tidligere i sæsonen, selv om det kan være svært at lave noget afgørende om på så kort tid, siger Kim Kjærsgaard.