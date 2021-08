Se billedserie Claus Larsen har trænet hold i 2. division i årevis. Nu står han i spidsen for AaB i Kvindeligaen.

Send til din ven. X Artiklen: Claus Larsen tog springet - fra 2. division til kvindefodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus Larsen tog springet - fra 2. division til kvindefodbold

Sport Nordsjælland - 12. august 2021 kl. 07:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Jobbet er sat på standby med en orlov, hverdagen flyttet Nørresundby og sønnen Nikolaj Holmegaard Larsen er rykket fra Brøndby til AaB.

Jo, 44-årige Claus Larsen har rørt godt og grundigt rundt i gryden ved at takke ja til et job som cheftræner for AaBs kvinder.

Efter at have været med til at redde dem i foråret, stod han så søndag i spidsen for sin første kamp som cheftræner i Kvindeligaen.

- Jeg blev kontaktet af AaB i foråret og blev spurgt, om jeg ville overtage. De havde kun fået tre point i kvalifikationsspillet. Så jeg overtog de sidste otte kampe, selv om jeg ikke kunne være der så tit, fordi jeg stadig havde fuldtidsjob, fortæller Claus Larsen.

- Så jeg kørte og fløj derover, når jeg kunne, og så fik vi 17 point i otte kampe. Et lille mirakel. Og så spurgte de, om jeg ville fortsætte.

- Jeg har taget orlov fra mit job, og nu er jeg fem dage om ugen i Nørresundby, og så tager vi hjem i weekenden.

»Vi« er Claus Larsen selv og sønnen Nikolaj, der nu tørner ud for AaB efter en årrække i Brøndby.

Selv har Claus Larsen en lang fortid som træner mændenes divisionsfodbold. Først for hjerteklubben BSV, hvor han også selv spillede som aktiv, men siden også i Fredensborg, Greve og Skovshoved.

Sagde ja til chancen Det var tid til at prøve noget nyt.

- Nu har jeg været i 2. division i otte år, og selv jeg synes, jeg er god nok til at træne højere oppe, så må jeg bare konstatere, at hvis man skal træne 1. divisionshold, så skal man åbenbart have spillet på højeste plan selv. Men jeg fik chancen her, og så sagde jeg ja, siger Claus Larsen.

- Sportschefen i AaB (Regin Iversen, red.) kender jeg lidt i forvejen, og jeg har snakket med kvindehold før. Og da jeg så blev fritstillet i Skovshoved, efter jeg havde sagt, at jeg ikke ville fortsætte, blev jeg kontaktet. Jeg havde aldrig stået her, hvis jeg ikke var blevet fritstillet i Skovshoved, siger Claus Larsen.

- Det var også for at prøve noget andet. Men det er klart, at når man laver 17 point i otte kampe og får holdet i ligaen, så skal man jo prøve det. Men vi har Brøndby, Fortuna Hjørring og HB Køge i de næste kampe, så der venter hård modstand.

Selv om det nu er kvinder, der modtager ordrerne fra sidelinien, så er der ikke lavet så meget om på Claus Larsens stil. Der bliver stadig spyet energi ud fra sidelinien, som han er kendt for i de danske divisioner.

Det virker også på kvinderne, og måske de endda fortjener det endnu mere.

- Det handler om energi og tro på tingene. Jeg roser dem meget. Men de er også superflittige og dedikerede. De står der alle sammen til træning hver gang. Ingen afbud. De står der bare. Men man skal gøre det på en lidt anden måde, siger Claus Larsen.

Så der er ikke så brok i forhold til at træne et hold i 2. division...?

- Det kan godt være... Men jeg har nu været glad for at træne i 2. division, slutter Claus Larsen.

Han måtte se ligadebuten ende i et nederlag på 1-0 til FC Nordsjælland. Nu venter Brøndby på hjemmebane i den kommende weekend.