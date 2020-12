Christian Lønstrup er ny træner i Hillerød Fodbold

Den erfarne træner og tidligere spiller Lønstrup skal stå i spidsen for Hillerød Fodbolds 2. divisionshold de kommende 2 1/2 år

Han har den højeste træneruddannelse (UEFA Pro) og har tidligere været cheftræner for FC Roskilde og FC Helsingør, som han førte fra 2. division til Superligaen. Han spillede 253 kampe som midtbanespiller for FC København, med hvem han vandt fire danske mesterskaber. Han har desuden repræsenteret italienske Cagliari i 2 sæsoner.

- Det er et scoop for os, men samtidig også et perfekt match, da vi deler værdier og målsætninger, og dermed visionerne for vores bedste mandskab. Christians resultater taler for sig selv, og vi er sikre på, at han også vil levere gode resultater hos os, fortæller Hillerød Fodbolds sportsdirektør Jackie Rasmussen, og fortsætter:

- Opgaven bliver at udvikle 2. divisionsholdet yderligere herunder at få integreret flere af vores unge talenter på holdet. Vi er ambitiøse, og det er Christian også, og vi glæder os meget til at komme i gang med den kommende sæson.

Christian Lønstrup siger selv:

- Først og fremmest vil jeg gerne takke Hillerød Fodbold for tilliden, og jeg glæder mig til at møde spillerne, staben og ikke mindst personerne i og omkring klubben. Jeg synes Hillerød Fodbold virker som et spændende projekt, og jeg er ikke i tvivl om at vi vil få et godt samarbejde.

- Mit indtryk af klubben er meget positivt, og jeg er blevet præsenteret for et projekt, som passer perfekt i forhold til mine egne ambitioner. Jeg ser frem til at være en del af Hillerød Fodbold, med henblik på at udvikle spillerne og føre holdet i den rigtige retning.

Med forbehold for regeringens udmeldinger vedrørende Corona-situationen, så mødes Christian Lønstrup med 2. divisionstruppen lørdag 9. januar. Første turneringskamp er 14. marts klokken 13.00 ude mod AB.

Christian Lønstrup og Hillerød tørner sammen med Lønstrups tidligere klub FC Roskilde i allersidste spillerunde i dette års 2. division. Efter planen sker det 5. juni på Hillerød Stadion.