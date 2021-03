Christian Lønstrup: Det her har vi forbedret

Det var en tilfreds Christian Lønstrup, der havde set Hillerød få et point på udebane mod Nykøbing FC, der før kampen bare havde spillet to uafgjorte kampe i hele sæsonen og vundet resten.

- Vi kunne godt have vundet, og vi kunne også have tabt. Specielt efter sidste uge, hvor jeg synes, vi spillede en god kamp, så lukkede vi af i dag og forærer ikke bare mål væk, som vi gjorde i sidste uge.

- Så det var et skridt frem. Vi skal sætte tingene i perspektiv. Vi ligger syver og spiller mod nummer et på udebane, og som har fået en god start. Så er det vel OK at få et point, siger træneren med et skævt smil.