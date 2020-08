Chelsea-legende træner med i FCN

FC Nordsjælland har fint besøg i disse dage.

Den ghanesiske stjernespillere, Michael Essien, træner nemlig med i klubben for tiden.

Der er dog ikke tale om en potentiel forstærkning. Den 37-årige ghaneser træner kun med som en del af sin træneruddannelse og er taget til FC Nordsjælland for at hente inspiration.

Michael Essien er især kendt for sine tid i Chelsea og står noteret for 58 landskampe for Ghana.