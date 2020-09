Michael Essien, tidligere Chelsea- og Real Madrid-spiller, var tidligere på besøg i FC Nordsjælland som en del af sin træneruddannelse, og nu er han fast tilknyttet klubben som Player Coach. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Chelsea-legende bliver »player coach« i FC Nordsjælland

Michael Essien er tilknyttet FC Nordsjællands trænerteam i denne sæson.

Sport Nordsjælland - 09. september 2020
Af Mads Hussing

For et par uger siden var den tidligere Chelsea-, Real Madrid- og Lyon-spiller Michael Essien i FC Nordsjælland som et led i hans træneruddannelse. Det har nu kastet et større samarbejde af sig.

FC Nordsjælland har tilknyttet den tidligere ghanesiske landsholdsspiller som en del af klubbens trænerteam for sæsonen 2020-2021.

Ved besøget i Farum for et par uger siden fik Michael Essien mulighed for at være en del af arbejdet omkring Superligaholdet og flere af klubbens akademihold, ligesom han fik et bedre kendskab til undervisningen og udviklingen af unge mennesker uden for banen i FC Nordsjælland.

Nu kommer Essien til at bidrage selv, da han har takket ja til at blive en del af klubbens trænerteam under cheftræner Flemming Pedersen i den kommende sæson med titlen Player Coach.

Essien kommer dermed til at indgå i trænerteamet i en assistentrolle samtidig med, at han kan og vil deltage i træningspassene for at implementere øvelserne bedst muligt og kunne bidrage med ny input til trænerteamets evalueringer.

- Michael var virkelig et spændende og godt bekendtskab under sit besøg hos os, og derfor fortsatte vi dialogen med ham efterfølgende. Vi kunne mærke på ham, at han også var begejstret for den filosofi og de mennesker, han mødte her i FCN, og at miljøet inspirerede ham, siger sportschef Jan Laursen og fortsætter:

- Samtidigt oplevede vi gennem Michael på nærmeste hånd, hvor meget det kan bidrage at have et medlem fra trænerteamet som en aktiv del af træningsmiljøet blandt spillerne. Den del vil vi meget gerne udvikle mere på, og vi er meget glade for, at en fodboldmæssig og menneskelig kapacitet som Michael Essien vil være en del af den fortsatte udvikling af FC Nordsjælland.

Og cheftræner Flemming Pedersen er glad for, at Michael Essien er tilknyttet FC Nordsjælland i denne sæson.

- Vi oplevede Michael Essien som både nysgerrig og lærevillig blandt trænerne inden og efter træningspassene men samtidig også bidragende og givende blandt spillerne under selve træningen. Hans karriere og erfaring taler for sig selv, men når man så lægger hans ydmyge og givende personlighed oveni, så er det en unik mulighed for os til at få en person ind i trænerteamet, som kan gøre vores miljø endnu mere udviklende for vores spillere og samtidig give værdifuldt input til trænerteamet og være vores forlængede arm på træningsbanen. Vi glæder os meget til at få Michael ombord i FCN, siger han.

Michael Essien har første arbejdsdag i Farum 10. september.