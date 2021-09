Champions League-sensation i Madrid gav penge i Hørsholm

10 kroner blev vekslet til over 38.000 kroner på vild kupon.

Der var jubel både blandt spillerne fra Sheriff Tiraspol, der vandt over selveste Real Madrid, men der må have været lige så vild jubel i et hus i Hørsholm.

For en person fra Hørsholm havde luret det resultat - og fem andre resultater i Champions league - og da alle gik hjem, så blev personens indskud på ti kroner vekslet til hele 38.118 kroner. Det samlede odds på kuponen var nemlig svimlende 3.811,80.

- Der var faktisk en hel del, der havde spillet på, at Tiraspol ville vinde i Madrid, og det skal nok ses i lyset af, at der var odds 25 på netop det udfald, fortæller oddssætter Daniel Jensen i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

- Men der var ingen andre, der samtidig ramte resultaterne i fem andre Champions League-kampe og vandt på en kupon med så højt et odds, som denne kunde gjorde, fortsætter han.

For den nordsjællandske Oddset-spiller havde hele seks kampe på den kupon.

Her var sensationen i Madrid ikke den eneste overraskelse på kuponen. Oddset-spilleren havde også forudset, at Club Brugge ville slå RB Leipzig på udebane til odds 7.

Og så var han formentlig ret glad for at se, hvad der skete i slutningen af AC Milan-Atletico Madrid, hvor udeholdets Antoine Griezmann udlignede til 1-1 i det 84. minut, mens Luis Suarez scorede til 1-2 på straffe dybt inde i overtiden. For vedkommende havde spillet et 2-tal i den kamp.

- Det er en ret vild kupon, han har lavet. Udover de to førnævnte kampe til odds 25 og 7, så var der odds 2,90 på Atletico Madrids sejr, hvilket der også var på Paris SG’s sejr over Manchester City, siger Daniel Jensen.

De to sidste kampe på kuponen var Liverpools udesejr over Porto til ods 1,75 samt Dortmunds hjemmesejr over Porto til odds 1,48.