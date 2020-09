Cecilie Friberg Klysner - her fra DM i Sprint for to uger siden - snuppede sit tredje DM på to uger. Foto: Erling Thisted

Send til din ven. X Artiklen: Cecilie rydder DM-bordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cecilie rydder DM-bordet

FIF Hillerøds Cecilie Friberg Klysner viser højt niveau for tiden med tre DM-titler på to uger.

Sport Nordsjælland - 14. september 2020 kl. 17:17 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige som alle andre sportsgrene er orienteringsløbssæsonen kraftig hæmmet af coronavirussen. Så den danske elite må nøjes med at kæmpe om DM-titlerne, og her har FIF Hillerøds Cecile Friberg Klysner vist sig som den stærkeste kvindelige løber for tiden.

Søndag vandt hun sin tredje DM-titel på to uger, da den danske elite var samlet til langdistance-DM i Aabenraa.

Her løb hun den 11,5 kilometer lange rute på 1 time og 28 minutter - 36 sekunder foran Tisvildehegns Agnes Kracht.

Sejren var dog ikke helt nok til at gøre Cecilie Friberg Klysner tilfreds.

- Følelsen derude var virkelig dårlig. Det var svært at få flyd, så jeg synes faktisk, at det var en hård dag. Det var et rigtigt krigerterræn, siger Cecilie Friberg Klysner til Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside, hvor det også oplyses, at DM-vinderen undervejs på turen mistede sålen på sin ene sko - hvilket kun gør præstationen endnu flottere.

For to uger siden tog Cecilie Friberg Klysner DM-titlen på både mellemdistancen og sprinten, hvor sidstnævnte blev afviklet på FIF Hillerød-løberens hjemmebane - Grønnevang-delen af Hillerød.

- Ingen tvivl om at Cecilie lige nu er danmarks suverænt bedste kvindelige orienteringsløber og har en stor spændvidde og kan præstere fra at løbe en 3,5 km sprint orientering inde i en by til at løbe en 11,5 kilometer hård og kuperet langdistance - og vinde, skriver FIF Hillerød i en pressemeddelelse.