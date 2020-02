Carl-Emil på rundens hold

Håndbold: Tidligt på ugen kunne Nordsjælland Håndbold offentliggøre, at klubben har forlænget aftalen med højrefløjen Carl-Emil Haunstrup for to år mere, og det markerede han ved at blive Nordsjællands topscorer med 11 mål i fredagens opgør mod Mors-Thy.