Bundholdets forvandling til duks

Taastrup FC lå før forårssæsonen til en soleklar nedrykning, men da turneringen blev afbrudt på grund af corona, så blev nedrykning fra Danmarksserien suspenderet. Taastrup kunne ånde lettet op og begynde at bygge op på ny, og det har de lysegrønne gjort eksemplarisk. Med en 1-0-sejr på hjemmebane over Skjold Birkerød lørdag eftermiddag, så topper Taastrup FC i øjeblikket Danmarksseriens pulje 2 efter seks runder.

Det var et resultat, som Taastrup kun kunne være tilfreds med. Hjemmeholdet startede stærkest og havde også et par udmærkede forsøg ved Silius Mothlag og Mathias Carlsen, men Magnus Høgh Petersen klarede godt for sig i Birkerøds mål.