Bundhold chokerer i Hillerød

Det havde de færreste set komme, og der var da heller ikke noget i kampens start, der tydede på, at amagerkanerne ville få noget at fejre. Lasse Spaniel var tæt allerede i det 8. minut, men Tårnby-målmand Youssuf Butt nåede nede i hjørnet og fik reddet, mens Mads Kaalund fik skubbet riposten på tværs af målet.

Men det var en stakket frist. Inden der var spillet et kvarter, var Hillerød kommet planmæssigt foran. Tobias Vistisen Andersen fik trampet sig igennem og fik også afsluttet. Bolden tog underkanten af overliggeren, og hoppede i spil igen, men Jonathan Witt var over den løse bold og headede Hillerød i front.

Det var som om, at målet gjorde Hillerød lidt for selvsikre. Hjemmeholdet forsømte at gøre det af med AB Tårnby. En scoring til 2-0 ville formentlig have lukket opgøret, men på den efterårstunge bane løb Hillerøds kombinationer for det meste ud i ingenting.