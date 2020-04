Artiklen: Bødekassen tømmes i Rungsted for at købe støttebilletter

Bødekassen tømmes i Rungsted for at købe støttebilletter

Det koster alt fra 10 til 1000 kroner at bryde nogle af de skrevne og uskrevne regler for Rungsteds ishockeyspillere. Den største bøde udløses, hvis en spiller knækker en stav med vilje.

Derfor er der ingen grund til at feste, og Rungsteds Nikolaj Rosenthal fortæller da også til Rungsteds eget site, at pengene bliver brugt anderledes i år.

- Da vi begyndte at tale om hvad vi skulle bruge pengene i bødekassen på, tog det ikke mange øjeblikke, før en enstemmig spillertrup besluttede at donere pengene til klubben fortæller rungstedangriberen Nikolaj og fortsætter:

- Der er blod, sved og tårer under en ishockeysæson, men intet har været så hårdt som at se den kamp, klubben befinder sig i lige nu, og derfor var alle spillere enige om at købe støttebilletter for de godt 30.000 kroner vi havde i bødekassen.