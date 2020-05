Bliver svært at teste i 2. division

Hvis alle spillere i 2. division skal testes for coronavirus lige som spillerne i Superligaen og 1. division skal, bliver det en bekostelig affære. Foto: Rudi Dalsgaard

Sport Nordsjælland - 08. maj 2020 kl. 20:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Superligaen og 1. division nærmer sig en genstart.

Men i Hillerød og Helsingør sidder man logisk nok tilbage og tænker: Hvad så med 2. division?

Det ligger ikke fast endnu, lige som den bedste kvinderække, Kvindeligaen, hvor FC Nordsjælland spiller, heller ikke har fået grønt lys til at starte igen.

- Vi forholder os til, at Divisionsforeningen kæmper en brav kamp for at få 2. division med ind i planerne om en genstart af turneringen, siger sportsdirektør i Hillerød Fodbold, Jackie Rasmussen, der mandag skal deltage i et virtuelt møde med resten af klubberne i 2. division og forhåbentlig komme en genstart et skridt nærmere.

Men i skrivende stund er det skepsissen, der vinder.

- Det hænger i en tynd tråd, tror jeg. Der er mange ting, der skal gå op, hvis vi skal i gang igen, men Divisionsforeningen gør et rigtig godt stykke arbejde for at få det til at ske, siger Jackie Rasmussen.

Den store forskel på 2. division og til Superligaen og 1. division er, at de to øverste rækker har professionelle setups, mens det i 2. division er en noget større og blandet landhandle af professionelle, deltidsprofessionelle og glade amatører.

I FC Helsingør er hele truppen på en eller anden form for kontrakt, mens man i Hillerød ikke har en eneste kontraktspiller. Det gør det i sig selv sværere at leve op til de samme krav og protokoller for afvikling af træning og kamp, som 1. division og Superligaen skal.

Dertil kommer, at spillerne også skal testes for coronavirus løbende.

- Det vil være en udfordring, som jeg ser det. Jeg tror godt på, at vi kan afskærme spillerne på et godt niveau, men det vil selvfølgelig være med en helt anden model end den, der skal bruges i Superligaen og i 1. division, siger Jackie Rasmussen og fortsætter:

- Men vi hiver ikke bare en kvart million kroner op af lommen for at teste vores spillere. Det har jeg svært ved at se ske. Jeg skal nok lige ringe til formand John Franzen først, griner han.

- Og det er slet ikke noget, vi har snakket om internt. Det handler også om, at hele rækken skal være klar til det. Men nu må vi se, hvad der sker på mandag.

I en pressemeddelese fra Spillerforeningen ærgrer det den administrative chef, Michael Sahl Hansen, at 2. division og Kvindeligaen ikke også fik lov at starte igen.

- Det er naturligvis trist for vores medlemmer i de ligaer, fordi de også gerne vil i gang igen, men vi ser på, hvad der kan lade sig gøre for dem. Udfordringen for holdene i Kvindeligaen og 2. division er, at de ikke anses som virksomheder over hele linjen, som holdene i Superligaen og 1. division gør, udtaler Michael Sahl Hansen, der dog glæder sig over, at de to øverste rækker kan komme i gang.

Spillerforeningen har siddet med til møder i Kulturministeriet og været involveret i arbejdet omkring genåbningen.

- Det har været en god proces at være en del af. Med de tiltag, der bliver iværksat, føler vi, at det er et sikkert miljø, som spillerne kommer til at færdes i.

- Derfor bakker vi også op om genåbningen. Det er vigtigt for branchen, at vi nu kommer i gang igen, siger Michael Sahl Hansen.