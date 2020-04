Jørgen Simonsen er dybt skuffet over skrivebordsafgørelsen. Foto: René Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Bitter Nordsjælland-formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bitter Nordsjælland-formand

Sport Nordsjælland - 07. april 2020 kl. 16:51 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg ved godt, at det er billigt at sige: Men jeg tror sgu ikke, at de ville have besluttet det, hvis det var Kolding, som det var gået ud over, siger Nordsjælland Håndbolds formand, Jørgen Simonsen.

Læs også: Nordsjælland Håndbold rykker ud

Han fik en mavepuster tirsdag eftermiddag, da det blev officielt, at DHF og Divisionsforeningen fastfryser stillingen i to øverste rækker i dansk håndbold. Tabellen gøres op ved skæringsdatoen, og det har den konsekvens, at Nordsjælland Håndbold rykker ud af mændenes Håndboldliga.

- Vi vidste jo godt, at der var en risiko. Havde vi tabt den næste kamp til Kolding, så var vores held brugt op. Så en nedrykning kommer ikke som nogen overraskelse, men det her er en ting, som er afgjort ved skrivebordet, og det synes jeg ikke er fair, siger Jørgen Simonsen.

Formanden håbede på, at forbundet ville komme frem til en løsning, hvor nedrykningen blev annulleret og at man i stedet spillede med 15 hold i næste sæson i ligaen.

- Jeg har fuld forståelse for, at man ikke kan spille sæsonen færdig. Men det er for nem en løs at træffe at fastfryse stillingen, siger Jørgen Simonsen.

Han har umiddelbart svært ved at se, at Nordsjælland på nogen måde skulle kunne få omstødt beslutningen.

- Det er en vanvittig tid for alle mennesker og en kæmpe katastrofe. Vi er alle berørt, siger Jørgen Simonsen.

relaterede artikler

DHF lukker danske håndboldligaer ned og kårer mestre 07. april 2020 kl. 14:18