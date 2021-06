Birkerød-træner tager til Avarta

Benny Gall er ny cheftræner i Avarta og tager dermed ikke turen med Birkerød en række ned.

Sport Nordsjælland - 15. juni 2021 kl. 20:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Benny Gall tager ikke turen med Birkerød ned i Sjællandsserien.

Cheftræneren bliver i stedet i Danmarksserien, hvor han har fået job som træner for Avarta. Her overtager han for teamet Marc Thevis og Patrick Scheibel, der ikke kunne redde Avarta fra nedrykning fra 2. division.

Benny Gall kender Avara glimrende, da han tidligere har været træner i klubben.

- Jeg er rigtig glad for at være tilbage i Avarta, hvor vi sammen tidligere har haft nogle rigtig gode år. Det er et hold med mange unge spillere samtidig med en del rutineret spillere også. Vi skal have lært at spille resultatorienteret fodbold samtidig med, at vi også rigtig gerne vil underholde, siger Benny Gall til Avartas hjemmeside.

Direktør Marc Møller glæder sig over, at man har sikret sig Benny Gall.

- Vi er rigtig glade for at have Benny tilbage, som tidligere også har været i klubben og med rigtig stor succes. Vi ser ham som det rigtige valg for den kommende sæson, hvor vores hovedmål er at komme tilbage til divisionerne, lyder det fra direktør i Green Entertainment, Marc Møller.