Se billedserie Emirhan Vurucu (th.) og Skjold Birkerød var lørdag på besøg hos Peter Larsen og Glostrup i Sjællandsseriens premiererunde. Foto: Rudi Dalsgaard

Birkerød sejrede i Glostrup

Sport Nordsjælland - 14. august 2021 kl. 13:52 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen

Birkerøds nedrykkere fra Danmarksserien fik den bedst tænkelige start på livet i Sjællandsserien, da det lørdag blev til en sejr på 2-0 ude over Glostrup.

Begge mål scoret inden for to minutter af angriberen Troels Cilius.

Indledningsvist var det tydeligt, at det var en premiererunde i Sjællandsserien - ingen af de to hold havde evnerne til at rigtig at få spillet til at køre.

Værst var det dog hos gæsterne, der flere gange smed oplagt omstillingsmuligheder direkte ned i fødderne på enten Glostrup-keeper Jannick Modler eller hans forsvar.

Det kørte lidt bedre for hjemmeholdet, og det burde være blevet 1-0 efter 27 minutter, da Mads Haunstrup smart lavede en tunnel på sin oppasser og sendte et skud på stolpen. Den detalje havde fortjent bedre.

Men ellers kneb det med de helt store chancer, selv om Birkerøds Magnus Jensen lige måtte bruge 10 minutter på bænken for et gult kort i minutterne op til pausen.

Den brugte Birkerøds nye træner, Steven Zoega, på at justere lidt på sit hold, og det så ud til at hjælpe gevaldigt i anden halvlegs indledning.

Glostrup blev trykket baglæns, og Birkerød fik sendt et par afslutninger på mål, hvilket fik kampen til at leve mere, end den gjorde før pausen.

Det var dog hjemmeholdet, der igen kom til en kæmpe chance efter 61 minutter, hvor et fladt indlæg nåede Peter Larsen midt for mål, men fra godt 10 meters afstand sendte han den et godt stykke over mål.

Birkerød fik de følgende minutter stabiliseret sig, og da muligheden så bød sig, slog de til på en omstilling. Glostrup tabte lidt sløset bolden i opspillet, Simon Vollesen fik fat i den og sendte Troels Cilius alene igennem mod mål. Den slags chancer brænder Cilius ikke mange af, og så stod det 1-0 til gæsterne.

Det tog bare to minutter mere at fordoble den føring. Emirhan Vurucus indlæg fra venstre side var ellers uden adresse, men indskiftede Nikolaj Hofland var den mest vågne på banen, fik fat i bolden og lagde den klogt skråt tilbage til Troels Cilius. Et fladt spark mere og så stod det 2-0 med Cilius som dobbelt målscorer.

Glostrup fortsatte med at presse for at hente en reducering, men den mission blev meget svær, da anfører Daniel Hansen fik brokket sig til et gult kort, så man måtte spille kampen færdig i undertal.

Sjællandsserien

Glostrup-Skjold Birkerød 0-2 (0-0)

Mål: 0-1: Troels Cilius (72), 0-2: Troels Cilius (74)

Tilskuere: 100