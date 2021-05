Simon Vollesen og Birkerød - her fra en tidligere kamp - spillede en skidt anden halvleg mod GVI og tabte klart, efter man ellers havde taget en stor skalp mod Ledøje-Smørum lørdag. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Birkerød i gavehumør

Sport Nordsjælland - 05. maj 2021 kl. 22:31 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen

Nu gik det lige så godt. Og så gik det alligevel helt galt.

Efter hjemmebanetriumfen i lørdags mod Ledøje-Smørum fra toppen af rækken splattede Birkerød helt ud i 2. halvleg mod GVI, der jagter en plads i top fire.

De seneste år har forsvarsmæssige børnesygdomme præget Birkerøds spil. Der laves begynderfejl på lilleputniveau af et hold, der ellers tæller virkelig mange gode boldspillere.

Men der mangler den berømte kynisme, hvor bolden populært sagt bare skal høvles ud af kommunen.

Birkerøds spillere vil ofte hellere spille smukt fodbold, og det er jo prisværdigt, hvis man er i en position, hvor man kan tillade sig det. Det kan man bare ikke nu.

Det gik ellers fint nok i de første 45 minutter mod GVI i styrtregn og noget nær buldermørke, der heldigvis lettede efter pausen.

GVI havde svært ved at skabe noget, og der skulle selvfølgelig et gevaldigt forsvarskoks til fra Birkerøds side, så Matin Corleone pludselig fik en friløber, som han ubesværet kunne sende forbi Mads Kobborg, der var valgt som keeper til denne kamp.

Birkerød havde svært ved at komme til fadet i den anden ende af banen. Troels Cilius bankede en bold fem meter over mål, og det var svært at tro på en scoring til hjemmeholdet.

Men et halvt minut før pausesignalet slog anfører Simon Vollesen til. En bold blev trillet på tværs til ham få meter uden for feltet, og så viste han lige sin sublime sparketeknik med et hug, hvor bolden strøg hen over græsset og ind ved foden af den ene stolpe til 1-1.

2. halvleg lignede en stillingskrig midt på banen. Indtil Birkerøds forsvar igen-igen brød sammen.

Der var ikke nogen konsekvens i oprydningsarbejdet, da indskiftede Nicklas Niebe fik lov til nærmest at trille en bold i kassen, og det så heller ikke for godt ud, da det blev til 3-1 til gæsterne. Birkerødspiller efter Birkerødspiller havde chancen for at sende bolden væk fra det lille felt, men der skete ikke noget markant, og så endte det med at Marcus Zedler kunne sende bolden i kassen til 3-1.

Birkerød havde undervejs en god afslutning, som den tidligere Farummålmand William Benzin flot fik vippet over mål - og det var så det.

I slutfasen satsede Birkerød naturligvis på at få vendt slagets gang, og det betød, at der ikke var så mange tilbage i forsvaret, så Gustav Møller kunne gøre det til 4-1.

Danmarksserien, Pulje 2

Skjold Birkerød-GVI 1-4 (1-1)

Mål: 0-1: Matin Corleone (17), 1-1: Simon Vollesen (44), 1-2: Nicklas Niebe (72), 1-3: Marcus Zedler (77), 1-4: Gustav Møller (88)