Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Birkerød er for flinke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birkerød er for flinke

Sport Nordsjælland - 27. april 2021 kl. 12:39 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen

Når det gjaldt spillet mellem de to straffesparksfelter, kunne Birkerød sagtens følge med oprykningskandidaterne fra Herlev.

Men når man kigger på spillet inde i felterne, så var der klasseforskel.

Birkerød nærmest forærede tre mål væk, og det kneb i den grad med at få sat sig igennem og komme til skarpe afslutninger.

En stakket trøst var, at Birkerød som det første hold i syv kampe var i stand til at passere Lasse Gram i Herlevs mål. Herlev har faktisk kun lukket syv mål ind i hele turneringen, og det betyder, at angriberne ikke behøver at være så stressede, for normalt er bare et enkelt mål nok til at vinde.

- Vi taber på tre personlige fejl af den store slags, så der er noget, vi skal arbejde med, konstaterede Birkerødtræner Benny Gall.

- Men jeg er ikke blind for, at Herlev undervejs havde nogle andre store chancer.

Allerede i det andet spilleminut kunne og burde Herlev bragt sig i front, da en tværbold foran mål blev misbrugt på det skammeligste. Men en stor håndfuld minutter senere blev der givet plads til at Casper Loween kunne score til 1-0.

Senere fulgte nogle bolde, der blev himlet over mål.

Danmarksserien pulje 2.

Herlev-Birkerød 3-1 (1-1)

Mål: 1-0: Casper Loween (10), 1-1: Rasmus Andersen (40), 2-1: Lasse Meinert (54), 3-1: Frederik Kofoed (75)

Herlev: Lasse Gram – Morgan Stewart, Lasse Meinert, Nicholas Bech (74:Mathias Redke), Ismael el Mekkaoui (66: Elton Byde Amisse) – Oscar Wilsky, Frederik Kofoed, Marc Nybo Danielsen, Jeppe Mathiasen (82: Rasmus Madsen) - Alex Loughlan (74: Ulas Benli), Casper Loween (82:Jakob Madsen)

Birkerød: Mads Kobborg – Tobias Lawætz, Rasmus Andersen, Mads Nanni Serop, Mathias Kokfelt – Magnus Jensen, Oscar Hartkopf (16: Jacob Østerby – Nikolaj Hofland (87: Oliver Carl), Simon Vollesen, Peter Danielsen, Jakob Steen Madsen. 1-0: Casper Loween (10), 1-1: Rasmus Andersen (40), 2-1: Lasse Meinert (54), 3-1: Frederik Kofoed (75)Lasse Gram – Morgan Stewart, Lasse Meinert, Nicholas Bech (74:Mathias Redke), Ismael el Mekkaoui (66: Elton Byde Amisse) – Oscar Wilsky, Frederik Kofoed, Marc Nybo Danielsen, Jeppe Mathiasen (82: Rasmus Madsen) - Alex Loughlan (74: Ulas Benli), Casper Loween (82:Jakob Madsen)Mads Kobborg – Tobias Lawætz, Rasmus Andersen, Mads Nanni Serop, Mathias Kokfelt – Magnus Jensen, Oscar Hartkopf (16: Jacob Østerby – Nikolaj Hofland (87: Oliver Carl), Simon Vollesen, Peter Danielsen, Jakob Steen Madsen. Rasmus Andersen fra Birkerøds forsvar blev spilleren, der fik udlignet. Efter et hjørnespark i den af og til meget mærkbare vind fik Lasse Gram bokset bolden væk. Men ikke langt nok. Den blev sendt retur, og så steg Rasmus Andersen op og headede bolden ind til 1-1.

Birkerød fulgte pænt med efter pausen, og der var chancer til at skabe kontraangreb, fordi Herlevs forsvar stod langt fremme på banen.

Men så fik Birkerød et skud for boven. Målmand Mads Kobborg, der er kommet til fra Værebro, ramte helt ved siden af en bold op under overliggeren. Derefter var det en smal sag for Lasse Meinert at sende bolden i kassen til 2-1.

- Mads har ikke spillet i lang tid, så der er noget rust, der skal bankes af, siger Benny Gall.

Den ordinære målmand Magnus Høgh Petersen skal opereres i morgen, så han kommer med mere i denne sæson.

Herlev behøvede heller ikke at overanstrenge sig for at gøre det til slutresultatet 3-1. Birkerøds forsvar stod nærmest som saltstøtter, da Frederik Kofoed fik tid og plads til at krølle bolden op i det nærmeste målhjørne.

Især Simon Vollesen med den sublime sparketeknik var god til at binde Birkerøds spil sammen ude på banen. Men når boldene blev sendt ind over fra fløjene, skete der næsten intet.

Birkerød var uden Troels Cilius, der så til fra udskiftningsbænken.

- Troels fik nakkesmerter i midtugekampen mod B 1908, men jeg regner med, at han spiller onsdag, når Vordingborg kommer på besøg, siger Benny Gall.