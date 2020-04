Karen Barritza var med til at sikre Birkerød det danske mesterskab.

Birkerød dansk mester

Midt i al den kedelige inaktivitet kan Birkerød Tennisklub tillade sig at feste - sådan lidt hver for sig og på afstand.

Tennisklubben sikrede sig nemlig fredag det danske indendørs holdmesterskab for kvinder.

På grund af corona-pandemien har Dansk Tennis Forbund nemlig besluttet at fastfryse stillingen i holdturneringen. Det betyder, at KB vinder guld hos herrerne, mens Birkerød er kåret som dansk mester hos kvinderne.

- Fedt, men det burde vi også blive, siger Birkerød Tennisklubs formand Jesper Tvermose, da Frederiksborg Amts Avis overbringer ham nyheden over telefonen, mens formanden er på vej til Dragør.

Den indendørs holdturnering lukkede ned den 11. marts. Der manglede da at blive spillet en enkelt runde i grundspillet, lige som hele slutspillet stod for at skulle afgøres.