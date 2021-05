Se billedserie Kasper Wiese fik gjort skaden god igen. Men denne her præsterede han at heade forbi mål, da Stenløse og Farum lørdag spillede i Sjællandsseriens nedrykningsspil. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Billedserie: Stenløse og Farum delte i bundkamp

15. maj 2021
Af Rudi Dalsgaard

Farum skulle prøve at komme væk fra bunden i Sjællandsseriens nedrykningspulje 1, mens Stenløse var på samme mission - dog fra et noget mere håbløs udgangspunkt.

Og så endte det lidt midt i det hele, da de to hold spillede 1-1 på bane 2 på Ølstykke Stadion, som er Stenløses midlertidige hjemmebane.

Det kunne de gøre til lyden af Bamses Venner over højtalerne til Ølstykke FC's opvarmning til Serie 1-kampen mod Brøndby. Der er sket en del, siden de to klubber lå i divisionerne og på et tidspunkt gik sammen om SC Egedal.

Alt det var Farum ligeglade med, for de satte sig tungt på kampens første halvleg- Især veloplagte Kasper Wiese var farlig, men formåede på forunderlig vis at heade bolden ved siden af mål, selv om han ikke stod meget mere end en meters penge fra målstregen ved forreste stolpe.

Et par gule kort til hjemmeholdet gjorde ikke livet nemmere for nedrykningspuljens absolutte bundhold, og Farum slog helt fortjent til kort før pausen på en omstilling.

Igen var det Kasper Wiese, der kom i fart med bolden, trak ind i feltet og lagde bolden i mål op ad fjerneste stolpe.

Sjællandsserien

Nedrykningspulje 1

Stenløse-Farum 1-1 (0-1)

Mål: 0-1: Kasper Wiese (41), 1-1: Andreas Mørch (68) 0-1: Kasper Wiese (41), 1-1: Andreas Mørch (68) Det burde have været starten på enden for Stenløse, der startede anden halvleg i undertal, men man fik redet stormen af, og da Farum så fik raget et gult kort til sig, vendte vinden i kampen.

Pludselig var det de blå fra Stenløse, der virkede friske og løbevillige, og da Andreas Mørch så forsøgte sig fra godt 20 meters penge strøg bolden fladt i mål ind bag Farum-keeper Martin Schøtt Kristensen.

Et kvarter før tid havde Stenløse via Martin Jensen også bolden på overliggeren efter et hjørnespark.

Det var dog Farum, der skabte anden halvlegs absolut største chance. Kasper Wiese havde været ude og få pusten, og da han kom ind igen, var han med i et rigtig flot kontraangreb, hvor bolden blev serveret foran ham foran mål.

Men afslutningen smøg sig tæt forbi fjerneste stolpe, og så blev det ved et mål til hvert hold.

Stenløse ligger sidst med bare seks point, mens Farum ligger tredjesidst med 15 - samme antal som LSF og et enkelt efter Snekkersten.