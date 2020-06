Billedserie: Guldkampen forsvandt

Der skulle en sejr til, for at bringe FC Nordsjællands kvinder ind i guldkampen, da der blev taget hul på det minimerede DM-slutspil lørdag eftermiddag.

Men FC Nordsjælland må nok se i øjnene, at det er sølv eller bronzemedaljer, holdet skal spille om efter 0-2 hjemme i Farum Park mod førerholdet Fortuna Hjørring.

FC Nordsjælland har i vinterpausen taget afskedd med Kathrine Larsen, der nu spiller for Djurgården. Ny keeper Maria Christensen blev skadet for et par dage siden, så uprøvede Anna Kaas måtte ind mellem stængerne.

Det var dog relativ få prøver, hun blev sat på, i en kamp, der blev udkæmpet midt på banen

Midt i halvlegen måtte hun dog hive bolden ud af nettet. Hjørring fik lagt et godt pres. FC Nordsjælland mistede bolden på egen banehalvdel, og med et fladt skud fra kanten af feltet bragte Caroline Møller nordjyderne foran.

FC Nordsjællands bedste mulighed for en udligning faldt efter en standardsituation i starten af 2. halvleg. Line Røddik sendte et frispark ind i feltet, som Amalie Vangsgaard fik panden på. Men et stykke forbi.

I stedet øgede Fortuna til 2-0, da et større uvejr var brudt ud. FC Nordsjælland var under belejring og kunne ikke få bolden ud af eget felt, og til sidst kunne Sofie Lundgaard fra tæt hold score.

Kort efter blev kampen afbrudt, da et lyn flænsede luften. Spillerne søgte ly, men efter ti minutters pause kunne kampen spilles færdig uden yderligere problemer.