Billedserie: Brandvarme LSF mod Køge Nord

Begge hold har udspillet deres rolle i oprykningsspillet, hvilket må ærgre Ledøje-Smørum mest, da man så ud til at kunne være blevet en faktor i det spil. Men det så nu ikke ud til at påvirke det hvidklædte hjemmehold, der fra start lagde pres på gæsternes mål.

To minutter senere var der solstik i Smørum-forsvaret, og så var Emil Andersen helt fri på et indlæg til at dirigere bolden i mål til 1-1, men glæden holdt kort. Yderligere to minutter senere blev det 2-1. Igen kom Frederik Jørgensen fri i dybden. Han fik taget et for langt træk, men Mathias Gransee var løbet med i venstre side, kunne fortsætte direkte ind i bolden og sikkert sparke den ind til 2-1.