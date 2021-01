HB Køge vinder 3-0 over FC Nordsjælland i træningskampen i Farum Park den 24. januar. Foto: Kim Rasmussen

Billeder af »De nye piger i klassen«

Dansk kvindefodbold har i et årti været domineret af Fortuna Hjørring og Brøndby, men på det seneste er der kommet et par nye piger i klassen, der gerne vil lege med.

FC Nordsjælland har lige fået nye egyptiske ejere, der mener det alvorligt med kvindefodbold, og HB Køge har en erklæret målsætning om at skulle spille Champions League inden for de nærmeste fem år.

Søndag eftermiddag mødtes de to hold i en træningskamp i Farum forud for sæsonstarten om halvanden måneds tid, og det slap HB Køge bedst fra med en 3-0-sejr i en træningskamp, der blev afviklet over 3x30 minutter.