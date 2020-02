Se billedserie Furesø havde en sjov og lærerig pokaloplevelse mod ligamandskabet fra København. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Uforglemmelig pokaloplevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Uforglemmelig pokaloplevelse

Sport Nordsjælland - 25. februar 2020 kl. 22:45 Af Torben Klarskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stopfyldt på lægterne i Værløse hallen, da Københavns håndbolddamer stillede op til en 5. runde kamp i DHF`s pokalturnering.

Den relativt unge fusionsklub mellem Farum og Værløse håndbold stod over for klubbens største prøvelser, og selv om træner Morten Pettersson før kampen kunne informere de indbudte sponsorer om, at man nok ikke skulle regne med, at det ville blive en let opgave, så var spillerne ved godt mod inden opgøret.

Der ventede dem et helt specielt set op - med fornemt kampprogram, individuelt indløb på banen, speaker og musik til arbejdet, og publikum var fra første færd klar til at støtte deres yndlinge med omdelte klaptræer.

Det tog nu ikke særlig lang tid for gæsterne, der lige pt. indtager 3. pladsen i den bedste håndboldrække, at tydeliggøre forskellen på 2. divisionshåndbold og håndbold fra øverste hylde. Landsholdspilleren Mika Rej og verdensmesteren Debbie Bond var nok de mest kendte, mens de to svenskere Linn Blohm og Olivia Mellegaard var gået på barsel.

Gæsterne fra Frederiksberg angreb i et ganske uhørt højt tempo, afleverede hårdt og præcist bolde, der oftest blev grebet med en hånd, og viderespillet i selvsamme moment, men jubelen i hallen gjaldede først og fremmest ned over hjemmeholdet, når Pernille Bækdahl hev en redning frem, eller når Ronja Levisen scorede Furesøs første udlignende mål.

Men gæsternes forspring blev hurtigt mærkbart og Københavnerne kunne gå til pausen med en føring på 24-6.

Anden halvleg blev absolut godkendt. Tydeligt var det dog, at gæsterne slækkede lidt på tempoet, men Furesø havde smidt nerverne over bord, opsatte som de var at få et af deres delmål for kampen opfyldt.

- Det var en vildt dejlig oplevelse at være med i dette opgør, kom det fra de to Furesø spillere Ronja Levisen og Valentina Loncar.

Det var for Ronja en barnedrøm, der pludselig var gået i opfyldelse, og begge piger var stolte over, at anden halvleg kun blev tabt med fire mål.

Københavns træner Claus Mogensen var naturligvis glad for, at hans hold gik videre i pokalen.

- Det er en helt specielt oplevelse, at komme ud og opleve den medleven som det lokale miljø bidrager med til en sådan kamp. Det er virkelig noget vi sætter stor pris på.

Københavnerne var villige til at give autografer til de mange unge tilskuere, der var mødt op i hallen, men de kunne nu også godt få nogen af hjemlige til at signere i deres autografbog. De kunne nemlig godt være deres indsats bekendt.

Pokalen, 5. runde, kvinder

Furesø-København 18-40 (4-26)

Furesø: Ronja Levisen 7 (1), Simone Lund 4, Valentina Loncar 3, Natasja Olsen 2, Line Hansen og Sille Olivia Falck 1.

København: Andrea Hansen 7, Louise Føns 7, Maria Hjertner 7, Hanna Blomstrand 5, Nyala Kullars 5, Mia Rej 4, Paulina Uscinowicz 2, Larissa Nusser 1, Debbie Bont 1, Aimèe Von Pereire 1.

Udvisninger: Furesø 2 (Mathilde Lyager, Simone Lund) - København 2: (Nyala Kullars 2)

Tilskuere 350.