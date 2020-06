Send til din ven. X Artiklen: Billeder: To finaler tilbage for FC Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: To finaler tilbage for FC Helsingør

Både FC Helsingør og Aarhus Fremad vandt deres kampe i 2. division, og dermed er spændingen intakt inden de sidste to kampe.

Sport Nordsjælland - 27. juni 2020 kl. 16:55 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med lidt mere skarphed, så havde FC Helsingør på hjemmebane vundet større end 3-0 over Thisted, men sejren var rigeligt stor til at holde Aarhus Fremad bag sig i tabellen. To point er der imellem de to hold med to kampe igen.

Kampens støste bifald tilfaldt Nicolas Mortensen, der kom ind med en halv time igen til sin sidste kamp for FC Helsingør. Han tager turen til svenske Østers IF fra 1. juli, og dermed er han ikke med i de sidste to kampe for FC Helsingør.

Han ligger nummer et på topscorerlisten med 18 mål, og det samme har Jeppe Kjær efter kampen mod Thisted. For den hurtige angriber scorede to mål, som bragte ham fra 16 til 18 mål.

Det første mål faldt efter 20 minutters spil, hvor den amerikanske angriber Chris Cortez blev sendt afsted i venstre side, og med et præcist indlæg fandt han Jeppe Kjær fri foran mål, som satte foden på og sendte bolden op i målhjørnet.

20 minutter senere blev Jeppe Kjær spillet helt fri i venstre side, og igen svigtede han ikke og gjorde det til pausestillingen 2-0.

2. division, oprykningsspil FC Helsingør-Thisted FC 3-0 (2-0)

Mål: 1-0: Jeppe Kjær (21), 2-0: Jeppe Kjær (42), 3-0: Lucas Haren (47),

Advarsler: Elijah Just (59), FC Helsingør, Mads Stefansen (61), Thisted FC

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Dalton Wilkins - Lucas Haren, Frederik Juul Christensen, Daniel Norouzi, Elijah Just - Chris Cortez, Jeppe Kjær.

På bænken: Mathias Christensen, Nicolas Mortensen, Thomas Kristensen, Oliver Kjærgaard, Carl Magnus Kjøller, Teddy Bergqvist, Christoffer Petersen.

Thisted FC: Markus Iversen - Laus Østervig Nielsen, Martin Søndergaard, Laurits Bust Sørensen, Emil Steen Lagergaard - Mads Stefansen - Mads Vang, Frederik Sloth, Asger Bust Sørensen - Kasper Hedegaard.

På bænken: Mathias Myrthue, Nicolai Rask Lassen, Nicolai Laursen, Kouassi Dieudonne Yao, Oliver Nielsen

Lucas Haren afgjorde reelt kampen et par minutter inde i 2. halvleg, da han scorede sit første mål for FC Helsingør. I forhold til, at det var et mål til 3-0 i en kamp, der var afgjort, så blev der jublet og råbt ekstra højt, og Lucas Haren tog også turen ud til Morten Eskesen og fejrede scoringen med ham.

Thisted fik mere plads, og det resulterede i et par store chancer, men Kevin Stuhr Ellegaard i målet var i den grad parat.

FC Helsingør tager endnu en hjemmekamp på onsdag, hvor AB kommer på besøg. Det var netop AB, som FC Helsingør blev slået ud af i pokalturneringen i begyndelsen af sæsonen, så der er lagt op til revanche. Aarhus Fremad skal til Gentofte og møde HIK, der i denne runde slog Brabrand 4-0.