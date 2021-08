Se billedserie Så glade var Hillerød-spillerne, da de kom foran 2-0 i begyndelsen af 2. halvleg, men de måtte nøjes med 2-2. Foto: Mads Hussing

Billeder: Sent straffespark afgjorde udsat Hillerød-kamp

Hillerød kom hurtigt foran 2-0, men efter et straffespark i sidste minut smed hjemmeholdet to point.

Sport Nordsjælland - 10. august 2021 kl. 21:47 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

DJ'en på Hillerød Stadion har en underfundig sans for humor.

For der skulle spilles små 43 minutters fodbold, da kampen i lørdags blev afbrudt på grund af dårligt vejr. Alligevel var en af sangene før kampen »Did you see the lightning«, som kan oversættes til »Så du lynet«. Heldigvis var der ingen lyn, selvom der var en del sorte skyer i horisonten.

2. division Hillerød-HIK 2-2 (1-0)

Mål: 1-0: Asger Højmark (37), 2-0: Essam Salamoun (50), 2-1: Oliver Angus (65), 2-2: Aleksandar Lazarevic (90)

Advarsler: Devrim Sahin (4), Hillerød Fodbold, Dino Karjasevic (24), Hillerød Fodbold. Mathias Mejer Knudsen (36), HIK, Patrick Bunk-Andersen (89), Hillerød Fodbold

Hillerød: Thomas Gall - Simon Sharif, Jonathan Witt, Patrick Bunk-Andersen, Lucas Bøje-Larsen - Magnus Nathansen (48: Tobias Heidmann Pedersen (85: Danilo Babovic)), Tobias Arndal, Devrim Sahin (48: Essam Salamoun), Dino Karjasevic (48: Marinus Due Grandt) - Jonas Hemmingshøj, Asger Højmark-Jensen

HIK: Sebastian Sørensen (12: Nikolaj Toftelund Madsen) - Daniel Thorup Børner, Mathias Eilstrup Larsen, Gregers Arndal Lauritzen - Oliver Angus (83: Lucas Balck), Berzan Kucukyildiz, Jonas Hebo Rasmussen, Frederik Emil Andersen, Mathias Mejer Knudsen (83: Emil Thomsen) - Aleksandar Lazarevic, Jonatan Marvin Rindom (66: Oskar Høybye)

De 43 minutter begyndte godt for hjemmeholdet. Hillerød fordoblede meget hurtigt deres føring fra i lørdag, hvor Asger Højmark scorede på et straffespark i 1. halvleg.

Cheftræner Christian Lønstrup havde foretaget tre udskiftninger til kampen. Blandt andet var Essam Salamoun kommet på banen, og han fik hurtigt en stor indflydelse.

Han opsnappede et hjørnespark fra HIK og sendte Hillerød i angreb. Det fastholdt de orangeblusede, og til sidst lavede udeholdet en kæmpefejl, som Essam Salamoun udnyttede og sendte bolden i nettet fra kanten af feltet.

HIK virkede rådvilde, og hvis Hillerød havde kendt deres besøgelsestid, så kunne holdet have udbygget den føring.

- Vi var i god momentum, da vi starter. Efter vi scorer til 2-0, kan vi jo også score til 3-0 og 4-0, siger Christian Lønstrup og fortsætter:

- Men når man er foran 2-0, så falder man tilbage og vil forsvare den hjem. Så kommer man på mellemhånd, og så er HIK altså dygtige. De blev nummer to sidste år.

Det var, hvad der skete. HIK havde bolden det meste af tiden, men forblev i lange perioder ufarlige. Det virkede også som en ufarlig situation i Hillerøds højre forsvarsside, men alligevel kom bolden indover, og bagest i feltet stod Oliver Angus fri og kunne heade reduceringen ind.

Herefter blev det et moderat pres mod Hillerøds mål, men stadig var HIK'erne ikke for alvor farlige.

- Jeg kan godt se, hvor kampen bærer hen. Vi slår om i en fembackkæde, da der mangler fem-syv minutter. For jeg kan godt se, at det er standarder, der vil afgøre sådan en kamp. Og jeg fik ret, siger Christian Lønstrup, der kunne se Patrick Bunk-Andersen lave et meget lille frispark i venstre side. Det så dog voldsomt ud, og han fik et gult kort.

På indlægget fra det frispark vurderede dommeren, at Hillerøds Asger Højmark-Jensen hev HIK's Mathias Eilstrup Larsen ned, og så blev der dømt straffespark. På sparket gik Hillerøds målmand Thomas Gall til den forkerte side, og så havde HIK udlignet i det første overtidsminut.

Det var en spand koldt vandt i hovedet på Hillerød-spillerne, der lidt for hurtigt så ud til at være sikre på sejren, men som fik et straffespark dømt mod sig til allersidst.

- Jeg kan ikke se, hvad der sker. Det er ikke dommerens skyld, at vi taber, det er vores egen skyld, siger Christian Lønstrup, der var glad for pointet mod et af rækkens bedste hold, men som samtidig ikke var tilfreds med nogle af spillernes præstationer.

Han savnede ild i øjnene på flere af dem.

- Det er det, jeg efterlyser. Jeg sagde det til dem inden. I skal simpelthen være ved at brække jer efter denne her kamp. Det synes jeg ikke, vi var, siger han.

Hillerød skal i aktion allerede lørdag igen, hvor holdet skal til Brabrand, der i deres første kamp slog B93 på Østerbro Stadion.