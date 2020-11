Se billedserie Rungsted vandt en storsejr over Odense på hjemmebane søndag eftermiddag. Foto: Mads Hussing

Billeder: Rungsted tilbage på sporet med storsejr

Odense blev kørt over allerede i 1. periode i en kamp, der endte 9-2 til Rungsted.

Sport Nordsjælland - 29. november 2020 kl. 22:20 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det var en værre gang ishockey, da Odense besøgte Rungsted. Odense går til den, og de sætter ikke spiller i system.

- Man må undre sig over, hvad der foregår hos Odense. Det er mange år siden, jeg har set noget så ustruktureret i den danske liga. Det er da godt at vinde, men jeg er ikke så sikker på, at vi vinder på den måde, vi gerne vil vinde på, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Han kunne se sit hold komme foran 4-0, inden der var spillet 12 minutter, og selvom udeholdet fik scoret to gange i 2. periode, så var der aldrig tvivl om udfaldet.

- Vi må bare tage tre point og en masse mål med og så bare sige, at det er i hvert fald ikke på den måde, vi skal vinde ishockeykampe på fremover, siger Thomas Friberg.

Odense kunne med mere skarphed scoret flere gange i 2. periode, hvor holdet tre gange var helt fri med Cristopher Nihlstorp. Det fik Rungsteds træner Erik Hjalmarsson til at tage timeout, og her var ingen i hallen i tvivl om, hvad Hjalmarsson mente. Sjældent er der blevet råbt så højt og skældt så meget ud.

Rungsted kom et gear op, og de kom ind og scorede to mål på et halvt minut, og så var den kamp for alvor afgjort.

Rungsted møder Odense igen tirsdag aften, og derfor skal der spilles utraditionel ishockey endnu en gang. Derefter skal Rungsted finde tilbage til deres gode spil med struktur og en plan.

- Det skal man helt sikkert. Den måde vi spiller ishockey på i dag, der vinder man ikke over Esbjerg, Herning og Aalborg. En af vores store styrker er vores struktur og vores pucksikkerhed, og det bliver bare noget mærkeligt noget i dag, siger Thomas Friberg, der var glad for, at Rungsted vandt, men han vil hellere se en anden slags kamp.

- Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, når man har mit hold, men jeg vil hellere se, at vi spiller en megagod kamp og vinder 2-1, end at vi spiller sådan en kamp her og vinder 9-2. Det er selvfølgelig underholdende for publikum, så jeg håber, at de får noget med herfra, siger han.

Der var malurt i bægeret, for Odense har en spiller ved navn Brandon McNally, der tacklede sent og hårdt på Rungsteds spillere.

- De blev tacklet meget sent af Brandon McNally, som, jeg synes, er noget af en skændsel for ishockey i Danmark. Men det er jo ikke mig, der vælger Odenses spillere. Det er dog klart, at man kan ikke vinde ishockeykampe, når man har sådan en mand på holdet, for han sidder jo udvist hele tiden, siger Thomas Friberg.

Brandon McNally sad udenfor i hele 18 minutter af kampen.

Rungsted måtte lade to mand gå ud af kampen efter tacklinger af McNally. Det var Joachim Holten Møller og Mathias Røndbjerg. Thomas Friberg mener dog ikke, at det er alvorligt med nogen af dem.