Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Rødt kort gav svær premiere for Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Rødt kort gav svær premiere for Helsingør

Sport Nordsjælland - 06. marts 2020 kl. 20:53 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede efter en halv times spil blev Helsingørs Daniel Norouzi sendt i bad, og det satte naturligvis sit præg på kampen.

Helsingør sled sig til en sejr på 4-1, men det var ikke uden sværdslag.

Inden den dramatiske situation havde FC Helsingør bragt sig foran efter 22 minutter. Et hjørnespark blev taget kort og derefter sendt indover til forsvarsspilleren Nikolaj Hansen, der via overliggeren sendte bolden i nettet med hovedet.

Helsingør havde bolden i nettet igen, men efter Nicolas Mortensen troede, at han havde scoret sit 18. sæsonmål, så blev der fløjtet for offside.

Bare sekunder senere var den gal i Helsingørs forsvar, hvor udeholdets Mads Rønne efter en hurtig kontra kunne udligne Helsingørs føring til stor jubel for de medrejsende fans fra Brønshøj og især deres medlevende træner Michael Madsen.

Han fik mere at juble over, da en situation, hvor Brønshøjs spillere begik et par frispark, så tog Helsingørs Daniel Norouzi selv affære. Det blev takseret til en hævnakt, og så blev der først uddelt to gule kort til Brønshøj, mens dommeren fandt det røde kort frem til Norouzi.

Det fik Helsingørs træner Morten Eskesen til at ændre sit system, så han gik fra 4-2-3-1 til en mere flad 4-4-1. Det var kun Nicolas Mortensen, der lå på toppen.

Brønshøj producerede ikke de store chancer, og især efter pausen var Helsingør igen toneangivende, selvom de var en mand mindre på banen.

Der skulle dog et selvmål til, før FC Helsingør kom foran. Nicolas Mortensen lagde den indover tæt under mål, og de tre Brønshøj-forsvarere, der stod inde i det lille felt, formåede at sende bolden i eget net.

Helsingør havde flere gange i løbet af kampen appelleret for straffespark, og et kvarter før tid må dommeren have lagt de små forseelser sammen, for da Nicolas Mortensen faldt efter et sammenstød i feltet, blev der fløjtet. Nicolas Mortensen tog sig sikkert af det.

Kampens store spiller var Hans Christian »Kritte« Bonnesen. Han var stærk i venstre side, og helt fortjent fik han lov til at slutte kampen af med at score et flot solomål et par minutter før tid.

Dermed blev Brønshøj sendt hjem med et nederlag, og FC Helsingør fik hævn for efterårets eneste nederlag i 2. division, der var til netop Brønshøj på deres hjemmebane.

2. division, pulje 1

FC Helsingør-Brønshøj 4-1 (1-1)

Mål: 1-0: Nikolaj Hansen (22), 1-1: Mads Rønne (27), 2-1: Jeffrey Akwasi-Appiah Ofori, selvmål (57), 3-1: Nicolas Mortensen (74), 4-1: Hans Christian Bonnesen (84)

Advarsler: Lucas Sander Petersen (30), Brønshøj, Kevin Bechmann Timm (30), Brønshøj, Jacques Bang Sørensen (53), Jeffrey Akwasi-Appiah Ofori (73), Brønshøj, Lars Emil Juel Andersen (75), Brønshøj, Frederik Juul (90), FC Helsingør

Uvisninger: Daniel Norouzi (30), FC Helsingør, Jacques Bang Sørensen (83), Brønshøj

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Hans Christian Bonnesen - Frederik Juul, Daniel Norouzi - Lucas Haren (79: Ricki Olsen), Carl Lange, Anders Holst (37: Thomas TK Kristensen) - Nicolas Mortensen (90: Teddy Bergqvist).

Brønshøj: Kasper Vilfort - Dawda Ngum, Jacques Bang Sørensen, Jeffrey Akwasi-Appiah Ofori, Nicolai Clausen, Jonas Magnussen - Lars Emil Juel Andersen, Lucas Sander Petersen (53: Devrim Sahin), Simon Richter - Kevin Bechmann Timm, Mads Rønne (74: Casper Loween Jensen).

Tilskuere: 908