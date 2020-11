Billeder: Mie Skov og herrerne er i slutspillet efter storsejr

Det var en helt afgørende kamp om at komme med blandt de øverste seks, der skal spille om at komme til semifinalerne efter jul, og den kamp vandt Hillerød suverænt. Københavnerholdet BB/KBTK blev sendt hjem med et stort nederlag, og så gjorde det ikke noget, at Hillerød bagefter tabte 5-0 til Næstved.