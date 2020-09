Billeder: Målmaskine slog til mod Ledøje-Smørum

Det var en stakket frist, da Kristian Larsen udlignede kort tid efter. Det var ellers et godt mål, der kom efter et skud langt udefra fra Emil Kjærsgaard. Det skud halvklarede Mikkel Schyler Gram-Jensen i GVI-målet, men Mathias Gransee fulgte op i venstre side, og han spillede bolden ind foran til Kristian Larsen, der kunne sparke bolden i et tomt mål.

Foran de mange tilskuere samlet i Nymosen blev det værre for Ledøje-Smørum i de døende sekunder af kampen. Mathias Veltz blev sendt afsted i en løbeduel med den tidligere Helsingør-forsvarer Martin Fisch, og her var Veltz for stærk, for han kom fri af Fisch og sendte bolden i nettet.