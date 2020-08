Billeder: Ledøje-Smørum fik endelig ram på Allerød

20 minutter før det havde Allerøds Christian Have ellers haft to gode muligheder, men Ledøje-Smørums målmand Nicolaj Bjerregaard reddede godt.

Allerød kunne have fået muligheden igen i slutningen af 1. halvleg, hvor Gustav Harlev driblede i hjemmeholdets forsvar, og hvor han blev nedlagt ureglementeret. Det lignede et meget klart straffespark, men dommerens fløjte forblev tavs.

Ledøje-Smørum var et skridt foran i store dele af kampen, hvor Allerød havde svært ved at bryde hjemmeholdets solide defensiv. Det var Christian Haves mulighed i 1. halvleg, der var Allerøds største chance.

Landstræner Kasper Hjulmand var på plads på stadion, men det var nok ikke for at se på kommende landsholdsemner, men mere for at se sønnen Marcus Hjulmand, der spillede midterforsvar hos Allerød.