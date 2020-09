Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Hundested tabte rodet kamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Hundested tabte rodet kamp

Hundested fik aldrig spillet til at fungere, da Værebro var på besøg i Hundested.

Sport Nordsjælland - 12. september 2020 kl. 17:20 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en halvrodet kamp måtte Hundested se sig besejret af VB 1968 fra Værebro, der ikke havde Nicki Bille på holdkortet i denne weekend. Han var med i sidste weekend, men Værebro kunne også uden, da de på to mål i 2. halvleg vandt kampen.

Det var en tydeligt frustreret Hundested-træner Michael Schou, der en gang imellem måtte tale med store bogstaver overfor sine spillere.

- Kom nu! Lad nu være med at bruge ti berøringer, råbte Michael Schou til spillerne, der normalt spiller meget hurtigt frem ad banen.

Mål: 0-1: Jeppe Hersborg (57), 0-2: Arif Asif (79)

Hverken Lars Bonde, Nis Prior eller Nicolai Jægergaard fik noget at arbejde med, og når der endelig kom en aflevering langt op på banen, var udeholdets forsvarere hurtigere og forudseende.

Der var et par store chancer til hvert hold i slutningen af 1. halvleg, men de små 150 tilskuere i Hundested måtte gå til pause uden at have set et mål.

De kom i 2. halvleg. Efter at himlen åbnede sig efter omkring 55 minutter, og vandet væltede ned, så var Værebro i angreb. Jeppe Hersborg skød fra kanten af feltet en høj bold mod mål, som Christian Solhøj i Hundested-målet både løb og sprællede forgæves efter. Udeholdet havde forsøgt sig på samme måde tidligere, men der havde de ramt overliggeren.

Midt i halvlegen var der dramatik, hvor først Værebros Brian Nielsen og minuttet efter Hundesteds Lucas Vang fik et gult kort. Der kunne sagtens være givet flere kort i løbet af kampen, men spillerne fik lov til at gå til stålet.

Hundested havde intentionerne om at komme frem, men det blev aldrig til noget. Til gengæld kom Værebro langt frem og fik et hjørnespark, hvor både Hundesteds forsvar og målmand ikke så alt for godt ud. Et hovedstød endte på overliggeren og landede ned foran Aris Asif, der kunne sende bolden i mål til 2-0.

I de sidste ti minutter havde udeholdet flere store muligheder for at øge føringen, men Christian Solhøj viste sit værd i buret og havde et par rigtig flotte redninger.