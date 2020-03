Holte slog Frederiksberg i tre sæt, og er dermed klar til DM-semifinalen. Her er det hæver Astrid Liv Kofoed Empacher, der lægger bolden til rette for Sophia Helena Andersen. Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Holte-kvinder er klar til DM-semifinalen

De 14 kampe i grundspillet blev vundet. De to kampe på vejen mod titlen som pokalmestre blev vundet og senest blev det så til to sejre i kvartfinalen om mesterskabet mod Frederiksberg, der var helt chanceløs.

Holte vandt i tirsdags over Holte på Frederiksberg, og det var endnu lettere i går i Holtehallen, hvor Frederiksberg mødte frem med syv spillere, så der kun var en udskiftningsmulighed undervejs.

Frederiksberg har tabte alle sin 14 kampe i grundspillet og har valgt at rykke ned i 1. division for at få pusten tilbage.