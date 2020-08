Se billedserie FC Helsingør jublede efter Anders Holst' flotte scoring til 1-1. Foto: Mads Hussing

Billeder: Holst-perle var ikke nok mod Brøndby

De sidste to mål kom i 3. halvleg

Sport Nordsjælland - 27. august 2020 kl. 18:50 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller, Andreas Maxsø, afgjorde kampen til Brøndbys fordel, da han scorede til slutresultatet 2-1 ti minutter før tid.

Der var mange gode takter fra FC Helsingørs side, da de spillede 120 minutter - fordelt på tre halvlege - mod Brøndbys superligahold.

Brøndbys hold havde masser af superligaerfaring, men alligevel matchede FC Helsingør dem fint i de fleste perioder i de tre halvlege.

Det første mål kom, da FC Helsingørs helt nye signing - Brandon Onkony - blev snydt af Brøndbys masterclass-spiller Mathias Kvistgaarden, der derefter hamrede bolden i nettet. Onkony gjorde ellers en god figur kampen igennem, og hvis han får samspillet med Nikolaj Hansen op at køre, så kan det blive et meget vigtigt våben i de tætte kampe i den kommende 1. division.

Træningskamp Brøndby-IF-FC Helsingør 2-1 (0-0, 1-0)

Mål: 1-0: Mathias Kvistgaarden (42), 1-1: Anders Holst (98), 2-1: Andreas Maxsø (110)

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Jonas Henriksen, Brandon Onkony, Dalton Wilkins - Elijah Just, Daniel Nourozi, Frederik Juul Christensen, Carl Lange - Andreas Smed, Philip Czajkowski.

Bænken: Christoffer Pedersen, Ramon Rodriquez, Oliver Kjærgaard, Mathias Christensen, Anders Holst, Teddy Bergqvist, Jeppe Kjær, Emil Rasmussen, Tobias Christiansen, Frederik Bay, Valdemar Holse, Nikolaj Hansen, Lucas Haren.

Brøndby IF: Mads Hermansen - Kevin Mensah, Hjörtur Hermannsson, Sigurd Rosted, Anthony Jung, Jacob Rasmussen - Anis Slimane, Josip Radošević, Lasse Vigen - Simon Hedlund, Mathias Kvistgaarden.

Bænken: Tørnes, Kabongo, Maxsø, Corlu, Bruus, Frendrup, Skipper, Bjur, Brandt Andersen, Fallenius, Pyndt, Børkeeiet.

Han var manden bag udligningen, da han rundede et par forsvarsspillere, og det så ud til, at det hele var ved at løbe ud i sandet, men med en fremragende hælaflevering, så sendte han Anders Holst helt fri.

Den hurtige midtbanespiller - der også har spillet højre back i et par af træningskampene - kvitterede for det fornemme oplæg ved at hamre bolden op i hjørnet helt uden chance for Michael Tørnes, der vogtede Brøndby-målet til sidst.

Brøndby var dog lige det stærkere eller i hvert fald mere snu. De satte sejrsmålet ind efter et hjørnespark, hvor ingen gik til garderhøje Andreas Maxsø, der helt fri kunne heade sejrsmålet ind.

Jeppe Kjær burde dog have udlignet i de døende minutter af kampen, da han to gange med et minuts mellemrum var helt fri foran mål, men ingen af gangene overlistede han Michael Tørnes.

FC Helsingør spiller pokalkamp i den kommende uge, og de arbejder også på endnu en træningskamp mod et superligahold, da de håber på, at Lyngby kan spille træningskamp om torsdagen.