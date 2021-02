Se billedserie Mathias Thyrri Jørgensen og Daniel Lundgaard hev den afgørende syvende sejr i hus. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Hev storsejr hjem: Nu skal de spille om medaljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Hev storsejr hjem: Nu skal de spille om medaljer

Efter en sejr på 8-1 på hjemmebane venter nu Final 4, hvor DM-medaljerne skal uddeles.

Sport Nordsjælland - 08. februar 2021 kl. 22:07 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Fire hold kæmpede om to semifinalepladser, så der var kun en ting, der gjaldt for Værløse. Det var at vinde så mange kampe som muligt.

Holdet blev presset nedefra af Højbjerg, og samtidig skulle de gerne overhale Solrød eller Skovshoved.

Alt faldt i hak. Selvom Højbjerg nemt vandt 9-0 i deres kamp og foreløbig rykkede forbi alle, så gjorde Værløses storsejr, at de tog pladsen tilbage fra Højbjerg og samtidig overhalede Solrød Strand. Værløse skulle vinde 7-2 for at være helt sikker, så 8-1 var rigeligt for at gå til DM-semifinalen.

Der var flere kampe, hvor der var spænding i. En af dem var Julie Dawalls kamp mod Camilla Martens, der skulle ud i tre sæt, før Værløses Julie Dawall kunne løfte armene i vejret.

- Det var en forløsning til sidst. Jeg føler, jeg går ind som favorit, og det er en af de her kampe, vi skal vinde, siger Julie Dawall, der fik nerver på midt i kampen.

- Jeg føler ikke rent niveaumæssigt, at det behøvede at blive så tæt. Men når der kommer lidt nerver og spænding, så bliver det sådan her, siger hun.

Badmintonligaen Værløse-Odense 8-1

1. mixdouble: Andreas Søndergaard/Mai Surrow-William Kryger Boe/Maiken Fruergaard Sørensen 21-18, 21-10

2. mixdouble: Daniel Lundgaard/Ditte Søby Hansen-Patrick Bjerregaard/Lia šalehar 21-17, 21-19

1. damesingle: Julie Dawall-Camilla Martens 22-20, 19-21, 21-18

2. damesingle: Sofie Holmboe Dahl-Simona Pilgaard 20-22, 21-16,

1. herresingle: Rasmus Messerschmidt-Mads Thøgersen 16-21, 21-14, 21-16

2. herresingle: Ditlev Jæger Holm-Oliver Gram 21-6, 21-10

1. damedouble: Julie Dawall/Mai Surrow-Maiken Fruergaard/Camilla Martens 11-21, 19-21

1. herredouble: Mathias Thyrri Jørgensen/Daniel Lundgaard-William Kryger Boe/Mads Thøgersen 21-11, 20-22, 21-15

2. herredouble: Andreas Søndergaard/Rasmus Messerschmidt-Patrick Bjerregaard/Oliver Thomsen 15-21, 24-22, 21-16 Andreas Søndergaard/Mai Surrow-William Kryger Boe/Maiken Fruergaard Sørensen 21-18, 21-10Daniel Lundgaard/Ditte Søby Hansen-Patrick Bjerregaard/Lia šalehar 21-17, 21-19Julie Dawall-Camilla Martens 22-20, 19-21, 21-18Sofie Holmboe Dahl-Simona Pilgaard 20-22, 21-16,Rasmus Messerschmidt-Mads Thøgersen 16-21, 21-14, 21-16Ditlev Jæger Holm-Oliver Gram 21-6, 21-10Julie Dawall/Mai Surrow-Maiken Fruergaard/Camilla Martens 11-21, 19-21Mathias Thyrri Jørgensen/Daniel Lundgaard-William Kryger Boe/Mads Thøgersen 21-11, 20-22, 21-15Andreas Søndergaard/Rasmus Messerschmidt-Patrick Bjerregaard/Oliver Thomsen 15-21, 24-22, 21-16 Hun var naturligvis glad for det point, som hun fik hevet hjem til holdet.

- Jeg er stolt af, at jeg får hevet den hjem til sidst. Jeg får trådt til, når det virkelig gælder. Det er det vigtigste. Heldigvis er en sejr jo en sejr, så det var vigtigt, jeg fik hevet den hjem til holdet, siger Julie Dawall og fortæller om kampens udvikling:

- Jeg fører det meste af vejen, og så kommer hun lidt tilbage. Til sidst tænkte jeg egentlig, at jeg behøvede ikke så meget taktik. Nu gjaldt det bare om at spille på min intuition og prøvede bare at kæmpe så meget, jeg kunne. Jeg prøvede at gemme tankerne lidt væk til sidst og bare smide det hele i pulje, og det virkede jo.

Det var holdkampens betydning, der rumsterede i hovedet på Julie Dawall.

- Jeg følte, jeg gik ind og var rimelig tilpas. Men når man så føler, at hun spiller bedre end forventet, så kan det godt sætte sig i hovedet og armen, og så kan man godt blive lidt usikker, og så skal der ikke meget til, at man får nerver på.

- Så jeg følte helt klart, at det spillede en rolle, men jeg føler ikke, at det behøvede at så stor en rolle, men det kom det sgu til i dag, siger hun med et kæmpe smil.

De fire semifinalister blev Vendsyssel, Team Skælskør-Slagelse, Skovshoved og Værløse. DM-medaljerne bliver afgjort på en weekend i maj eller juni ved et Final 4-stævne. Det blev sidste år afholdt i Brøndbyhallen.