Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Helsingør nedlagde også HB Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Helsingør nedlagde også HB Køge

HB Køge kom foran på udebane mod FC Helsingør, men endte alligevel med at tabe 3-1.

Sport Nordsjælland - 22. februar 2020 kl. 19:07 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Helsingørs 2. divisionshold har i opstarten mødt fire hold fra 1. division, og holdet var vundet tre af kampene og spillet en uafgjort. I dag gik det udover HB Køge, der var på besøg på Helsingør Stadions kunstgræs.

Auri Skarbalius' tropper sydfra gik til opgaven med et klart defensivt udgangspunkt. De stod godt og kompakt nede bagi, men når de erobrede bolden, så var der hurtigt fire mand med fremme.

Det gav i de første 45 minutter en stribe farlige situationer, men det var ikke et kontraangreb, der førte til HB Køges føringsmål.

Et godt indlæg fra Martin Vingaard blev omsat til scoring af forsvarsspilleren Marian Huja. Hovedstødet ramte Helsingørs nye målmand Kevin Stuhr Ellegaard, men den rutinerede målmand kunne ikke forhindre målet.

FC Helsingør havde et par muligheder allerede i 1. halvleg for at komme tilbage i kampen. Den amerikanske angriber Chris Cortez sendte bolden på overliggeren efter et indlæg fra Lucas Haren, mens Nicolas Mortensen var ved at fange en bold, som HB Køges forsvarsspiller Abdel Diarra headede forbi Kevin Mendoza i Køge-målet.

Mendoza nåede dog tilbage og fik fat i bolden, men det så også ud til, at han ramte stolpen.

Træningskamp FC Helsingør-HB Køge 3-1 (0-1)

Mål: 0-1: Marian Huja (25), 1-1: Lucas Haren (57), 2-1: Nicolas Mortensen (64), 3-1: Teddy Bergqvist (79)

Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Dalton Wilkins - Lucas Haren, Frederik Christensen, Daniel Norouzi, Anders Holst - Nicolas Mortensen, Chris Cortez.

På bænken: Carl Lange, Ricki Olsen, Elijah Just, Thomas Kristensen, Christoffer Petersen, Teddy Bergqvist, Jeppe Kjær.

HB Køge: Kevin Mendoza - Mark Gundelach, Abdel Diarra, Marian Huja, Mathias Høst - Stefan Petersen, Magnus Wørts, Martin Vingaard, Jubril Adedeji - Martin Helsted, Jakob Johansson.

På bænken: Pedro Silva, Liam Jordan, Jean Claude Bosza, Marius Elvius, Oliver Sonne, Casper Jørgensen, Christian Toftdahl.

Tilskuere: 110 0-1: Marian Huja (25), 1-1: Lucas Haren (57), 2-1: Nicolas Mortensen (64), 3-1: Teddy Bergqvist (79)Kevin Stuhr Ellegaard - Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Dalton Wilkins - Lucas Haren, Frederik Christensen, Daniel Norouzi, Anders Holst - Nicolas Mortensen, Chris Cortez.Carl Lange, Ricki Olsen, Elijah Just, Thomas Kristensen, Christoffer Petersen, Teddy Bergqvist, Jeppe Kjær.Kevin Mendoza - Mark Gundelach, Abdel Diarra, Marian Huja, Mathias Høst - Stefan Petersen, Magnus Wørts, Martin Vingaard, Jubril Adedeji - Martin Helsted, Jakob Johansson.Pedro Silva, Liam Jordan, Jean Claude Bosza, Marius Elvius, Oliver Sonne, Casper Jørgensen, Christian Toftdahl.110 I 2. halvleg fortsatte FC Helsingør med at angribe, og HB Køge var tilfredse med at stå tilbage på banen og køre videre på omstillinger.

FC Helsingør blev mere tålmodige i de sidste 45 minutter, og angrebene varede længere tid. Det fik åbnet Køges defensiv.

Lucas Haren fik bolden i udeholdets felt, og mens Anders Holst løb op på siden af ham og ville have bolden i et overlap, så sparkede Haren på mål. Det var en god idé, for bolden tog underkanten af overliggeren og gik i mål.

Lucas Haren var også involveret i Helsingørs føringsmål, da han sendte bolden indover til Nicolas Mortensen der med en inderside firsttimede bolden i nettet.

Nicolas Mortensen er topscorer i 2. division og ser ud til at fortsætte med målene i foråret. Han blev udskiftet med et kvarter tilbage, og her kom den nyankomne svensker Teddy Bergqvist på banen.

Han behøvede bare fire minutter, før han med en følt inderside sendte bolden i det lange hjørne, og dermed var endnu en Helsingør-sejr en realitet.

HB Køge kunne have pyntet på resultatet, men Jakob Johansson headede forbi mål, da han var helt fri tæt på hjemmeholdets mål.

HB Køge begynder sæsonen i den kommende weekend, hvor holdet skal til Vejle, mens Helsingør har første kamp i 2. division 6. marts på hjemmebane mod Brønshøj.