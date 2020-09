Billeder: Hattrick til Helsingør

For tredje gang i træk sejrede FC Helsingør i 1. division, hvor de ligger nummer et.

Det er nemt at være fan af FC Helsingør for tiden. Holdet spiller fremragende, og efter oprykningen fra 2. division er det blevet til tre sejre på stribe. Senest 3-0 over Vendsyssel fredag aften.

Der var også en enkelt på tilskuerpladserne, der begyndte at råde »su-su-superliga«, men det er nok en anelse for tidligt, selvom holdet nu har scoret ti gange i de første tre kampe og vundet meget sikre sejre.

1-0: Elijah Just (16), 2-0: Jeppe Kjær (63), 3-0: Anders Holst (79)Jeppe Kjær (39), FC Helsingør, Nikolaj Hansen (51), FC Helsingør, Daniel Norouzi (54), FC Helsingør, Sebastian Czajkowski (60), FC Helsingør, Henri Järvelaid (78), Vendsyssel FF, Jeppe Svenningsen (81), Vendsyssel FFKevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Jonas Henriksen, Nikolaj Hansen, Philip Rejnhold - Elijah Just (72: David Boysen), Frederik Christensen, Daniel Norouzi, Carl Lange (62: Lucas Haren) - Jeppe Kjær (72: Andreas Smed), Sebastian Czajkowski (90: Oliver Kjærgaard).Kevin Mendoza - Anders Bærtelsen, Zander Hyltoft, Andreas Kaltoft, Søren Henriksen - Jeppe Svenningsen, Tiemoko Konate, Tobias Christensen (80: Lasse Steffensen), Jelle Van Der Heyden (80: Jakob Hjorth), Henri Järvelaid - Ali Messaoud (84: Martin Dong).720

FC Helsingør kom igen foran tidligt, da et indlæg fra Jeppe Kjær endte et sted mellem Helsingørs angriber Sebastian Czajkowski og udeholdets målmand Kevin Mendoza, og den efter duellen faldt ned foran Elijah Just, der for anden kamp i træk scorede.