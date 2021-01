Billeder: Frederikshavn fik for lang snor

De to hold mødtes senest lige inden jul, hvor Rungsted kørte en spektakulær 7-1-sejr hjem fra Frederikshavn. Fredag aften var rollerne byttet om. Her var det Frederikshavn, der kørte Rungsted ud af isen i de to første perioder, inden hjemmeholdet begyndte at røre på sig.

Med knap otte minutter igen sendte Marcus Olsson en ripost i nettet til 4-3, så Frederikshavn havde rigeligt i at forsvare. Men det gjorde nordjyderne også godt, og med lidt over to minutter igen satsede Rungsted yderligere ved at tage David Grubak af isen til fordel for en ekstra markspiller. Men trods massivt pres holdt Frederikshavn stand, og Rungsted forpassede muligheden for at passere førerholdet Aalborg i tabellen.