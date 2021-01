Se billedserie Ruiz-Diaz Dylan Enrique (tv) Australien var en af de nye navne. Foto: Mads Hussing

Billeder: FC Helsingør tester seks nye spillere

FC Helsingør var på »græs« for første gang i år, og der var nye navne med på banen.

Sport Nordsjælland - 12. januar 2021

Der var mange kendte ansigter på kunstgræsbanen, da FC Helsingør havde første træning i år. Men der var også nogle nye.

Der er seks spillere til prøvetræning, og de kommer med hvert deres udgangspunkt.

- Nogle har selv henvendt sig via deres agenter, og nogle har vi henvendt os til. Nogle er her i to dage, og andre er her i længere tid, siger Morten Eskesen, der ikke fik meget ud af træningen tirsdag.

- Jeg kan ikke se ret meget ud fra en træning, men jeg kan se noget i morgen ved testen, og så kan jeg se noget på lørdag, hvis de får en halvleg mod FC Nordsjælland, siger træneren, der er glade for spillerne, der kommer og viser sig frem:

De seks prøvespillere Angribere:

Tonni Adamsen, BK Frem

Mileta Rajovic, Roskilde

Ruiz-Diaz Dylan Enrique, Australien









Sean Bright, New Zealand, midtbanespiller

Mohammed Yossef, Vanløse, højre back

Der er ikke lavet aftaler med nogen af dem.

Der er fire spillere fra danske klubber, og så er der to spillere, der har langt hjem.

- Den ene kommer fra det samme akademi som Dalton, Eli og Callum. Det er en, som vores amerikanske ejer er blevet anbefalet at prøve, for de tror på, at han er den næste, der kommer frem.

- Så er der en fra Australien, som spiller på U20-landsholdet, som de tror meget på, siger Morten Eskesen.

Der var tre FC Helsingør-spillere, der havde kontraktudløb ved årsskiftet, og mens der er sagt farvel til Andreas Smed, så er der ikke nogen afklaring på Oliver Kjærgaards eller Casper Sloths fremtiden.

- Der er ikke lavet nogen aftale med Kjærgaard, men han har heller ikke fået at vide, at han ikke skal være her. Han træner med, og så må vi se, hvor det ender henne, siger Morten Eskesen, der er lidt mere lukket, når det gælder Casper Sloth.

- Han er her jo ikke, så det er lidt det samme, bare det at han ikke træner med, siger han, og på spørgsmålet om, hvorfor Casper Sloth har valgt ikke at træne med, er svaret fra træneren:

- Eller også har vi valgt, at han ikke skal komme. Transfervinduet er langt, så hvis der er nogen, man er usikre på, så kan vi jo lige så godt se tiden an.