Billeder: FC Helsingør slog med nød og næppe bundhold

Det havde ikke behøvet at blive spændende, men FC Helsingør udnyttede ikke chancerne til at komme afgørende foran tidligt i kampen.

Sport Nordsjælland - 18. oktober 2020 kl. 19:16 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

FC Helsingør fik tre point, da det hjemme blev til en sejr på 2-1 over Skive. De to Helsingør-mål blev scoret henholdsvis helt i starten af opgøret og helt til slut, inden Skive fik reduceret til allersidst.

Udeholdet satte Helsingør under pres de sidste fem minutter, og det gav spænding i en kamp, der aldrig burde have været spændende.

Træner Morten Eskesen stillede op med de samme 11, som for 14 dage siden vandt i Fredericia. De begyndte som lyn og torden og nærmest overfaldt Skives spillere fra første sekund.

Det gav et hjørnespark allerede efter to minutter, og det sendte Anders Holst ind i panden på Jonas Henriksen, der sendte bolden i mål. Selvom der ikke en gang var spillet tre minutter, så var man næsten sikker på, at FC Helsingør ville få uafgjort. For Skive havde før kampen kun scoret tre gange i seks kampe, og de havde ikke scoret mere end et mål i en kamp.

Skive lider under at mangle Sebastian Grønning, der er taget til Viborg. Sebastian Grønning har nettet seks gange i Viborg i denne sæson, og i sidste sæson var han Skives topscorer i 1. division, hvor han scorede 14 gange.

1. division FC Helsingør-Skive 2-1 (1-0)

Mål: 1-0: Jonas Henriksen (3), 2-0: Elijah Just (83), 2-1: Oliver Haurits (88)

Advarsler: Gustav Kjeldsen (33), Skive, Jacob Vetter (42), Skive, Frederik Mortensen (64), Skive, Callum McCowatt (87), FC Helsingør

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Jonas Henriksen, Philip Rejnhold, Frederik Bay (63: Hans Christian Bonnesen) - Frederik Christensen, Oliver Kjærgaard (63: Daniel Norouzi) - Elijah Just (85: Lucas Haren), David Boysen (69: Carl Lange) - Jeppe Kjær, Teddy Bergqvist (69: Callum McCowatt).

Skive: Marcus Bobjerg - Jacob Vetter (60: Lasse Buch Møberg), Emil Søgaard, Jacob Dehn Andersen, Gustav Kjeldsen (60: Mads Agger), Sebastian Buch Jensen - Thomas Santos, Nicolai Møller Dohn (46: Nicklas Mouritsen), Sebastian Denius, Frederik Mortensen (80: Mikkel Jespersen) - Andre Bjerregaard (72: Oliver Haurits).

Kort tid efter tog Philip Rejnhold et af sine raid op af banen, hvor han løb fra adskillige spillere. Det endte i en spilning til Teddy Bergqvist, der fra tæt hold skød ved siden af målet.

Skive fik bedre fat i 2. halvleg, hvor de midt i halvlegen først skød på overliggeren, og i det næste angreb havde indskiftede Mads Agger et frit skud midt i feltet, men her fik lange Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet fingrene på.

Kampen kunne være lukket efter det, da Jeppe Kjær blev nedlagt i Skives felt, men dommeren vinkede afværgende. Det var ellers et klart straffespark, viste tv-billederne efterfølgende.

Med lige over 20 minutter igen af opgøret kom nyindkøbte Callum McCowatt på banen, og han gjorde en god figur med hurtigt spil og god fysik.

Alle på stadion var sikre på, at afgørelsen kom, da Elijah Just scorede til 2-0, efter hurtige spilninger mellem Callum McCowatt, Carl Lange, Jeppe Kjær og Elijah Just, der til sidst nemt kunne sende bolden i mål fra tæt hold.

FC Helsingør slappede dog lige lidt for meget af, og så kunne Oliver Haurits reducere med et par minutter tilbage. Skive satte et lille pres på Helsingør, men de blev aldrig farlige. Det gjorde dog Lucas Haren, der helt fri sendte bolden på målmanden.

FC Helsingør har nu vundet fem ud af syv kampe og ligger nummer tre efter Viborg og Silkeborg. Sidstnævnte fører kun over Helsingør på målscoren.