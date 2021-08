Send til din ven. X Artiklen: Billeder: FC Helsingør satte tingene på plads efter pausen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: FC Helsingør satte tingene på plads efter pausen

Det var et forvandlet mandskab, der kom ind til 2. halvleg. I 1. halvleg var FC Helsingør løbet over ende af Vendsyssels fysik, men i de sidste 45 minutter satte FC Helsingør tingene på plads og hentede fjerde sejr på stribe ved at vinde 3-1.

Sport Nordsjælland - 13. august 2021 kl. 21:04 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen

Det startede ellers rigtig skidt for hjemmeholdet, der kom bagud i det tiende minut. Kasper Enghardt lavede en meget skidt tilbagelægning til Kevin Stuhr Ellegaard, og her kom udeholdets Tiemoko Konate imellem og scorede sikkert.

Vendsyssel pressede Helsingør højt på banen i 1. halvleg, og det var svært for hjemmeholdet at komme ud af det pres. Holdet havde et par muligheder i de første 45 minutter, men det var udeholdets Anders Bærtelsen, der var tættest på for Helsingør, da han fik en tå på Nicklas Mouritsens indlæg og var ved at snyde sin egen målmand.

I 2. halvleg gik det stærkt med at komme tilbage. Frederik Bay, der spillede en flot kamp på venstrekanten, erobrede bolden og efter to træk sendte han helt ude fra sidelinjen bolden højt indover udeholdets målmand Lukas Jonsson og via stolpen udlignede til 1-1.

1. division, grundspil FC Helsingør-Vendsyssel FF 3-1 (0-1)

Mål: 0-1: Tiemoko Konate (10), 1-1: Frederik Bay (53), 2-1: Callum McCowatt (56), 3-1: Elijah Just (66)

Advarsler: Philip Rejnhold (5), FC Helsingør, Lasse Steffensen (7), Vendsyssel FF, Nikolaj Hansden (15), FC Helsingør, Mikkel Wohlgemuth (63), Vendsyssel FF, Terence Baya (90), Vendsyssel FF

FC Helsingør: Kevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Nikolaj Hansen, Kasper Enghardt, Nicklas Mouritsen (46: Callum McCowatt) - Elijah Just (89: Dalton Wilkins), Oliver Kjærgaard (46: Daniel Norouzi), Frederik Juul Christensen, Frederik Bay - Tonni Adamsen, Liam Jordan (83: Alexander Lyng).

Vendsyssel FF: Lukas Jonsson - Panagiotis Armenakas (67: Christoffer Boateng), Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Delphin Tshiembe, Thomas Oude Kotte - Jelle Van Der Heyden (83: Tobias Christensen), Mikkel Wohlgemuth - Diego Montiel (67: Jeppe Pedersen) - Lasse Steffensen (46: Terence Baya), Tiemoko Konate.

Tilskuere: 986 0-1: Tiemoko Konate (10), 1-1: Frederik Bay (53), 2-1: Callum McCowatt (56), 3-1: Elijah Just (66)Philip Rejnhold (5), FC Helsingør, Lasse Steffensen (7), Vendsyssel FF, Nikolaj Hansden (15), FC Helsingør, Mikkel Wohlgemuth (63), Vendsyssel FF, Terence Baya (90), Vendsyssel FFKevin Stuhr Ellegaard - Philip Rejnhold, Nikolaj Hansen, Kasper Enghardt, Nicklas Mouritsen (46: Callum McCowatt) - Elijah Just (89: Dalton Wilkins), Oliver Kjærgaard (46: Daniel Norouzi), Frederik Juul Christensen, Frederik Bay - Tonni Adamsen, Liam Jordan (83: Alexander Lyng).Lukas Jonsson - Panagiotis Armenakas (67: Christoffer Boateng), Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Delphin Tshiembe, Thomas Oude Kotte - Jelle Van Der Heyden (83: Tobias Christensen), Mikkel Wohlgemuth - Diego Montiel (67: Jeppe Pedersen) - Lasse Steffensen (46: Terence Baya), Tiemoko Konate.986 Det var startskuddet til et lille kvarters fyrværkeri fra hjemmeholdets side.

Bare tre minutter senere huserede Philip Rejnhold på højresiden, og han sendte et knivskarpt indlæg til Callum McCowatt, der scorede for anden kamp i træk.

Nu var humøret for alvor tilbage i Helsingørs spillere, og det blev ikke værre, da Elijah Just tog et par træk på kanten af feltet og sendte bolden ind ved nærmeste stolpe.

Den stilling kunne der være ændret på i allersidste minut, hvor Philip Rejnhold igen var farlig på højrekanten, og her blev han hevet ned af udeholdets Terence Baya i straffesparksfeltet.

Callum McCowatt tog sig af straffesparket, men Lukas Jonsson hoppede til den rigtige side og reddede holdet fra et endnu større nederlag.

FC Helsingør skal i aktion igen allerede onsdag, hvor HB Køge kommer på besøg i pokalturneringen.