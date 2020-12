Mads Aaquist (tv.) var tilbage i Helsingør som Viborg-spiller. Her er han i duel med FC Helsingørs Lucas Haren.

Billeder: Enkelt mål nedlagde FCH

Der mangler noget i offensiven for tiden i FC Helsingør, der savner både Jeppe Kjær, Sebastian Czajkowski, Callum McCowatt og Eli Just på grund af skader.

Derfor var det nok for Viborg at lave et enkelt mål og dermed snuppe alle tre point i efterårets sidste kamp i 1. division.