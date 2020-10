FC Helsingørs svensker Teddy Bergqvist kom på banen i 2. halvleg, og selvom han var god til at holde på bolden og komme igennem, så kom der ingen scoringer ud af det. Foto: Mads Hussing

Billeder: Effektiviten til forskel da HB Køge vandt i Helsingør

HB Køge rejste sig efter nederlaget til Viborg, mens FC Helsingør måtte forlade banen for anden gang i træk.

0-1: Marius Kolind (10), 0-2: Noble Ayo Okello (77)Jubril Adedeji (649, HB Køge, Liam Jordan (76), HB Køge, Mark Gundelach (85), HB KøgeKevin Stuhr Ellegaard - Anders Holst, Jonas Henriksen, Nikolaj Hansen (28: Frederik Bay), Philip Rejnhold - Lucas Haren (58: David Boysen), Carl Lange (58: Teddy Bergqvist), Frederik Christensen, Daniel Norouzi (81: Oliver Kjærgaard), Elijah Just - Jeppe Kjær.Oskar Snorre - Mark Gundelach, Magnus Wørts, Kwabena Assinki, Oliver Sonne - Stephan Petersen (85: Mathias Høst), Magnus Haüser (63: Noble Ayo Okello), Valon Ljuti, Marius Kolind (63: Jubril Adedeji) - Martin Koch, Effiong Nsungusi (63: Liam Jordan).421

HB Køge blev ved med at lægge tryk på FC Helsingør, og både Stephan Petersen og Effiong Nsungusi burde have scoret på deres store chancer.

- Min oplevelse er, at vi ikke rammer niveau. Vi spiller for langsomt. De rammer os med lidt fysik. Når først vi spiller hurtigt, så kommer vi til chancer, siger Morten Eskesen.

FC Helsingør fik mere gang i spillet i 2. halvleg, hvor både Anders Holst og især den ellers altid målfarlige Jeppe Kjær brændte. Jeppe Kjær havde både driblet uden om en forsvarsspiller og målmanden, da han efterfølgende skød i sidenettet, og i slutfasen brændte han også et straffespark.

Her kunne Auri Skarbalius være langt mere tilfreds, da indskiftede Noble Ayo Okello fik fat i en bold fra Helsingørs målmand Kevin Stuhr Ellegaard, og Noble Ayo Okello kunne efterfølgende skyde bolden i et nærmest tomt mål.

- Når vi laver evalueringen i morgen, så er jeg en glad træner. For jeg har punket vores spillere så meget for vores mangel på kynisme. Mangel på kynisme er kvalitet, og hvor dygtig du er, og om du har klasse. Når der er en del unge spillere, så er de i gang med at lære. Det er de små procenter, vi arbejder med