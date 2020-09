Se billedserie Magnus Høgh Petersen i Birkerød-målet stod en fremragende kamp og reddede det ene point. Foto: Mads Hussing

Billeder: Birkerød havde en redningsmand i målet

Det blev uafgjort i Gentofte, hvor hjemmeholdet ellers havde langt de største chancer.

Sport Nordsjælland - 06. september 2020 kl. 11:08 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birkerød kunne være glade for målmand Magnus Høgh Petersen, der med den ene pragtredning efter den anden bidrog væsentligt til, at Birkerød spillede 1-1 og dermed tog et point med fra GVI.

For Birkerød var i store dele af kampen presset, og GVI havde mange store muligheder, men Magnus Høgh stod i vejen.

Danmarksserien, pulje 2 GVI-Birkerød 0-1 (1-1)

Mål: 0-1: Troels Cilius (19), 1-1: Matin Husaini Corleone (73)

Advarsler: Magnus Jensen (27), Birkerød, Tobias Lawætz (49), Birkerød

GVI: Mikkel Schyler Gram-Jensen - Matin Husaini Corleone, Christian Toftum, Lasse G. Madsen, Emil Overgaard Madsen (53: Nico Jørgensen) - Mads Hashiba (84: Oliver Egelund Østgaard), Simon Raahave, Gustav Bang, Nicklas Niebe - Mathias Veltz, Rasmus Beyer Pasternak (53: Andrew Kakooza).

Skjold Birkerød: Magnus Høgh Petersen - Tobias Lawætz, Rasmus Andersen, Sebastian Tschorn Ramsing, Jes Broby Tinghuus Petersen (34: Simon Vollesen) - Mathias Kokfelt, Emil Willer, Magnus Jensen, Niklas Toft Kristiansen - Troels Cilius (60: Peter Danielsen), Jakob Sten Madsen (46: Oscar Hartkopf).

Der skulle gå syv minutter af kampen, før Birkerød for alvor var over midterlinjen, og symptomatisk for resten af kampen, så var Birkerød meget direkte, når de først nærmede sig GVI's mål.

Ved dødbolden efter syv minutter sendte Emil Willer bolden ind i hovedet på forsvarsspiller Rasmus Andersen, der dog headede over mål.

Det kan godt være, at Birkerød ikke havde mange muligheder, men når man har en farlig spiller som Troels Cilius, så behøver man heller ikke så mange chancer. Han blev kort tid før, der var spillet 20 minutter, spillet helt fri med udeholdets målmand, og Troels Cilius sendte bolden over ham.

Det fik ikke hjemmeholdet til at slippe håndbremsen. Bare to minutter senere havde GVI endnu en stor chance, men bolden blev skudt langt over mål. 10 minutter før pausefløjtet havde GVI bolden i nettet efter et par gode kombinationer, men målet blev ikke godkendt, da der var offside.

Fire minutter før pausen var Birkerød igen farlige, og igen efter en dødbold, da et godt hovedstød blev sendt afsted mod Mikkel Schyler Gram-Jensen i GVI-målet.

Birkerød begyndte 2. halvleg med en stor chance, men ellers satte GVI endnu mere tryk på. Det var utroligt, at Birkerød holdt stand i lang tid. Birkerøds eneste våben i 2. halvleg var lange bolde op til Troels Cilius, der dog var pakket godt ind.

GVI's Mathias Veltz driblede godt rundt om et par forsvarsspillere midt i 2. halvleg, og han kom helt fri, men en god parade fra Magnus Høghs side reddede endnu en gang Birkerød. Det skete flere gange - også da Nico Jørgensen var helt fri.

Men - efter mange appeller om straffe kampen igennem - så fik GVI endelig et tilkendt et straffespark med omkring et kvarter igen. Der var kæmpeprotester fra Birkerøds side, og udefra var det også svært at se, hvad der skete i en af de mange nærkampe i feltet efter en dødbold, men det blev dømt og sikkert udnyttet af Matin Husaini Corleone.

Målet fik mærkeligt nok GVI til at tage noget af trykket af. De havde ellers masser af tid til at score det afgørende mål. Birkerød kom længere frem på banen, og de nåede også at appellere for straffe, men det resulterede ikke i andet end et gult kort til Benny Gall på Birkerød-bænken.

Begge hold prøvede noget, de ikke havde prøvet før i sæsonen. De spillede uafgjort.