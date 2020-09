Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Alt blev tabt i første halvleg for Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Alt blev tabt i første halvleg for Frederikssund

Frederikssund kunne ikke komme tilbage fra en helt igennem dårlig 1. halvleg.

Sport Nordsjælland - 19. september 2020 kl. 20:58 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før der var spillet en halv time, var Frederikssund bagud med 3-0. På et straffespark, et selvmål og et rigtigt angribermål af den altid farlige Union-angriber Uffe Troensegaard.

På det ligge, men bestemt hyggelige stadion i Københavns nordvestkvarter, hvor der altid er god stemning fra hjemmeholdets tilskuere, kunne Frederikssund ikke finde ud af noget som helst i de første 45 minutter.

De ti syngende Union-fans var meget tilfredse, da holdene gik til pause, men det kunne Frederikssund-træner Martin Hilstrup ikke være.

Danmarksserien, pulje 1 BK Union-Frederikssund 3-1 (3-0)

Mål: 1-0: Paulo Fernando, straffe (6), 2-0: Casper Dani Damsgaard, selvmål (26), 3-0: Uffe Troensegaard (29), 3-1: Christian Helev (59)

Advarsler: Lauge Madsen (52), BK Union

Udvisning: Nicolai Søgaard Laursen (56), BK Union

Han rykkede lidt rundt på holdet og sendte Christian Helev på banen og helt på toppen. Han fyldte godt, og var tæt på i flere omgange.

Det hele kunne have vendt rundt, da Unions Nicolai Søgaard Laursen sendte en albue i hovedet på Frederikssunds Daniel la Cour Hacke. Union-spilleren fik besked på at gå i bad 35 minutter før tid, og bare tre minutter senere reducerede Christian Helev. Et indlæg endte hos angriberen, og han kunne helt fri sætte indersiden på bolden, så den via stolpen gik i mål.

Det blev ved det for Frederikssund. Union gik ned i et femmandsforsvar, og det havde udeholdet meget svært ved at åbne. Samtidig kunne Frederikssund ikke satse det hele, for Uffe Troensegaard står altid på lur i Union-angrebet.

Han fik også en stor chance med lige over ti minutter igen, da Frederikssunds Adam Kielsgaard og Mathias Kristensen stødte sammen i en hovedstødsduel, og det udnyttede Uffe Troensegaard til at stikke alene afsted mod Frederikssunds mål, men Rasmus Stampe fik klaret ærterne.

Frederikssund har bare fire point efter fire kampe og ligger i den tunge ende af rækken. de får chancen igen i den kommende weekend, hvor holdet skal til Ballerup for at møde BSF.